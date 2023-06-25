Лукашенко становится могущественным дипломатом

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Глава Совета нацбезопасности Украины, Алексей Данилов, не исключает возможности участия президента Белоруссии, Александра Лукашенко, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В своих социальных сетях Данилов отметил, что, несмотря на наличие российской делегации для будущих переговоров, участие Лукашенко в этом процессе не исключено.

Лукашенко давно выражает желание выступить в качестве посредника в переговорах. Он неоднократно заявлял о необходимости начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине "сейчас, а не завтра". В то же время официальные представители Киева, включая Алексея Данилова, в течение многих месяцев исключали возможность разрешения конфликта путем переговоров.

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Таким образом, участие Лукашенко в переговорах может стать новым развитием в поиске урегулирования конфликта на Украине. Его роль в этом процессе может оказаться значимой, учитывая его стремление к активной посреднической деятельности и опыт в региональной политике. Впрочем, будущее участие Лукашенко в переговорах требует дальнейшего подтверждения и уточнения.