Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
В Киеве не исключают участия Лукашенко в переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Лукашенко становится могущественным дипломатом
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену

реклама

Глава Совета нацбезопасности Украины, Алексей Данилов, не исключает возможности участия президента Белоруссии, Александра Лукашенко, в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В своих социальных сетях Данилов отметил, что, несмотря на наличие российской делегации для будущих переговоров, участие Лукашенко в этом процессе не исключено.

Лукашенко давно выражает желание выступить в качестве посредника в переговорах. Он неоднократно заявлял о необходимости начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине "сейчас, а не завтра". В то же время официальные представители Киева, включая Алексея Данилова, в течение многих месяцев исключали возможность разрешения конфликта путем переговоров.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Таким образом, участие Лукашенко в переговорах может стать новым развитием в поиске урегулирования конфликта на Украине. Его роль в этом процессе может оказаться значимой, учитывая его стремление к активной посреднической деятельности и опыт в региональной политике. Впрочем, будущее участие Лукашенко в переговорах требует дальнейшего подтверждения и уточнения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #новости #война
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
11
На сайте Gigabyte появилась информация о процессоре AMD Ryzen 7 5700
2
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
47
В Киеве раздосадованы тем, что вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» в России завершился
19
Военная техника замечена в центре столицы России
7
Выведенная из строя GPS-навигация привела ВСУ на минные поля и подставила под огонь ВС РФ
1
ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ
3
Что происходит с ЧВК «Вагнер», где сейчас Пригожин, и что сказал В. Путин
13
Пригожин уедет в Белоруссию, а бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракт с Минобороны - Песков
1
Поступают сообщения о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
33
Турки развернут производство БПЛА «Байрактар» на Украине к 2025 году
1
Telegram не выдерживает нагрузки из-за количества пользователей, следящих за ситуацией в России
1
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
24
Пригожин утверждает, что действия ЧВК «Вагнер» не оказывают влияния не ведение боевой работы в рамках СВО
76
У России появится малогабаритная торпеда, способная поразить подводные беспилотники
+
В Украине к 2025 году построят завод по производству Bayraktar TB2
+
Новый инструмент YouTube Aloud AI позволит дублировать ваши видео на другие языки
+
Google готовит ноутбуки премиум-класса Chromebook X на базе AMD и Intel
+
Бойцы Вагнера заняли Ростов, а Пригожин в штабе ЮВО ждет Шойгу и Герасимова на переговоры
28
Очередная часть франшизы «Миссия невыполнима 7» демонстрирует отличные результаты
1

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
6
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
17
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
4
Мои впечатления от игры Rage. Часть 1
19
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
12
Чимбальбом - 6: Маргаритки, пионы, ирисы, гвоздики и прочие старые фото цветов
5
Сериал Гончие (Bloodhounds) - немножко брутального экшена
4
Разработка железа на System Verilog HDL/VHDL с использованием Верилитора для ускорения проектировки
1
Почему четверть экспорта оружия поставляется Израилем арабским странам
+

Сейчас обсуждают

хахахер
23:07
переговоры,только после взятия вашингтона
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
Profit
23:01
ну, 5700г без видеоядра. Как и 5500 = 5600г без видеоядра. 100мгц там погоды не сделают: бюджетные энергоэффективные процы с неплохим мультипотоком
На сайте Gigabyte появилась информация о процессоре AMD Ryzen 7 5700
Предпенсионер
22:56
Вчера, вопреки словам п., был не мятеж, ни предательство, не нож в спину, ни тем более госпереворот, а марш справедливости !!! Заставить чинуш отвечать !Отвечать за гибель парней ! За проволочку, за о...
Покинувший Россию Пригожин передал всем «привет»
хахахер
22:50
можно пустить ракету и сказать рассмеявшись ворогу,а нет больше у вас авиации и флота,идите ребята,лучше выращивать бананы с кокосами
Перехватить неперехватываемое: Европа грезит о защите от гиперзвуковых ракет России
A_K_
22:46
С каких это пор Триполи стал находиться в Ливане?
EIU обновила список самых приспособленных для проживания городов мира
ЮРА ОНИЩЕНКО
22:43
Украина ничего сама не решает!
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
ЮРА ОНИЩЕНКО
22:41
Русские, братья, не ведитесь! Вы уже заключали мирный договор с нами в апреле 2022 года! По договору вы получали Донецк и Луганск, а в замен выводили войска из Сумской и Черниговской области! И что в ...
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
overclockers
22:34
лукашенко распоясался я щитаю
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
scroooge
22:32
Есть ли смысл менять GT 7600 на RX 7600?
Бюджетная RX 7600 в преддверии выхода RTX 4060 доступна всего за $249
хахахер
22:26
в суде теперь после победы,данилов будет рассказывать истории про переговоры
Секретарь СНБО Украины Данилов допустил участие Лукашенко в мирных переговорах с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем