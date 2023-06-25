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Трагический инцидент произошел в Киевском районе Донецка, когда военные силы киевского режима нанесли удар по оживленному району, расположенному недалеко от бизнес-центра «Акула». Сообщения о происшествии появились в телеграм-каналах, а также были подтверждены ТК «Донбасс решает».
По предварительным данным, как минимум один человек погиб в результате обстрела, и несколько человек получили ранения. Здание бизнес-центра и ближайшие жилые дома пострадали от разрушений.
В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) отметили, что удар, по всей видимости, был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Подробности инцидента до сих пор выясняются, и расследование продолжается.
Место происшествия, которое стало целью атаки, является оживленной частью столицы Донецкой Народной Республики, и близость к бизнес-центру «Акула» делает этот район особенно значимым для экономической и коммерческой деятельности. Удар по такой местности вызвал серьезное беспокойство среди жителей и представителей местных властей.
Этот инцидент ставит под угрозу мирное положение в регионе и может иметь негативное влияние на переговорный процесс между конфликтующими сторонами. Международные организации и страны, занимающиеся миротворческими делами, обращают внимание на необходимость немедленного прекращения насилия и возобновления мирных переговоров с целью поиска политического решения этого долгосрочного конфликта.
Власти Киева не сделали пока никаких заявлений относительно произошедшего инцидента. Ожидается, что они выразят свою позицию в ближайшее время.