Десятки бойцов ЧВК «Вагнер», принимавший участие в мятеже, пришли в полицию во время отхода из Ростова-на-Дону и других регионов.

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Поступили сообщения о необычном развитии событий в отношении бойцов Частной Военной Компании (ЧВК) "Вагнер". Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, десятки членов этой организации, участвовавших в недавнем мятеже, явились в полицию при покидании города Ростов-на-Дону и других регионов. Необычно было то, что они добровольно сдали свое оружие и заявили о своем нежелании возвращаться к своим подразделениям.

Один из случаев произошел в Ростове-на-Дону, где в полицию обратилось два "вагнеровца" – 50-летний мужчина из Краснодара и 30-летний уроженец Калининградской области. Согласно информации, они утверждают, что не желают продолжать свою деятельность в ЧВК и в качестве доказательства своих слов они сдали все свое вооружение и боеприпасы.

Также был зафиксирован другой случай в городе Ельце, Липецкой области, где несколько бойцов "Вагнера" подъехали к одному из полицейских участков с аналогичными намерениями. За ними последовал еще один боец, являющийся гражданином Пакистана.

В настоящее время проводятся проверки в отношении сдавшихся бойцов ЧВК "Вагнер". Власти стремятся выяснить причины и мотивы, лежащие в основе их решения покинуть организацию.

В связи с этими событиями следует отметить заявление президента Сербии Александра Вучича, сделанное в интервью телеканалу Pink. Он подчеркнул, что единственный человек, имевший возможность предотвратить негативное развитие событий, связанных с мятежом "Вагнера", был президент Российской Федерации Владимир Путин. Вучич отметил, что Путин сумел остановить потенциально опасное развитие ситуации благодаря своей решительной позиции. По словам Вучича, никто другой не мог бы справиться с такой ситуацией. Он отметил, что реакция президента Путина была ясной, четкой и решительной.

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Пока неизвестны все подробности и причины, побудившие бойцов ЧВК "Вагнер" сдаться и отказаться от продолжения своей службы. Однако эти события вызывают вопросы и интерес у многих экспертов и обозревателей. Возможно, это свидетельствует о внутренних расколах или неудовлетворенности внутри организации.