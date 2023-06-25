Редактор американского IT-издания The Verge Том Уоррен опубликовал в Twitter фотографию с лежащими в центре Ростова-на-Дону солдатами ЧВК «Вагнер» и сравнил их действия с видеоигрой Call of Duty

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Журналист Том Уоррен, редактор американского IT-издания The Verge, вызвал обсуждение в Twitter после того, как опубликовал фотографию с солдатами ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. Он сравнил их позицию с видеоигрой Call of Duty и выразил свое неодобрение.

На снимке видно, что солдаты лежат на открытой улице без укрытия. Уоррен считает такую позицию наемников неправильной, основываясь на своем опыте в игре Call of Duty, где всегда рекомендуется находиться рядом с укрытиями.

Он написал: "Если я что-то вынес из Call of Duty, то это то, что лежать на земле без прикрытия - плохая идея. Похоже, русские воюют с русскими, не проверяя мини-карты".

В играх серии Call of Duty предусмотрены три режима передвижения: стоя, в приседе и лежа. Последний является наиболее уязвимым на открытых пространствах, так как персонаж становится более заметным для других игроков и двигается медленнее.

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Следует отметить, что Том Уоррен, работающий в американском издании, является англичанином и проживает в Лондоне.