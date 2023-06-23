Pepe, мем-токен, взлетел на 72% за неделю, вырываясь вперед смешными шагами и оставляя позади конкурентов, словно главный забавный персонаж в мире криптовалют

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

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Pepe является лидером среди мем-токенов, обойдя в росте Shiba Inu и Dogecoin. За неделю курс Pepe вырос на 72%.

По данным Coinmarketcap, Pepe занимает первое место среди мем-токенов. Цена 1 PEPE за неделю поднялась на 72%. Это результат лучше, чем у SHIB или DOGE.

7 дней назад стоимость 1 PEPE составляла $0.0000009207. Сейчас за Pepe просят уже $0.000001582. В данный момент котировки Pepe приближаются к $0.0000017.

Капитализация этой шуточной монеты составляет $620 миллионов, что позволяет ей занимать 64-е место среди криптовалют. Это значительное достижение, учитывая, что торговля Pepe началась только в прошлом месяце.

Давайте также взглянем на недельный рост других мем-коинов:

Shiba Inu: +17%

Dogecoin: +8%

Floki: +26%

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Не только мем-токены испытывают рост. Курс биткоина за последнюю неделю прибавил 20%. В данный момент 1 BTC торгуется по цене около $30 000.