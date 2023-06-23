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Pepe является лидером среди мем-токенов, обойдя в росте Shiba Inu и Dogecoin. За неделю курс Pepe вырос на 72%.
По данным Coinmarketcap, Pepe занимает первое место среди мем-токенов. Цена 1 PEPE за неделю поднялась на 72%. Это результат лучше, чем у SHIB или DOGE.
7 дней назад стоимость 1 PEPE составляла $0.0000009207. Сейчас за Pepe просят уже $0.000001582. В данный момент котировки Pepe приближаются к $0.0000017.
Капитализация этой шуточной монеты составляет $620 миллионов, что позволяет ей занимать 64-е место среди криптовалют. Это значительное достижение, учитывая, что торговля Pepe началась только в прошлом месяце.
Давайте также взглянем на недельный рост других мем-коинов:
Shiba Inu: +17%
Dogecoin: +8%
Floki: +26%
Не только мем-токены испытывают рост. Курс биткоина за последнюю неделю прибавил 20%. В данный момент 1 BTC торгуется по цене около $30 000.