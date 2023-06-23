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Рынок криптовалют перешёл на стадию «Великого накопления» - что это значит для инвесторов
По данным аналитиков Glassnode, криптовалюту активно накапливают владельцы Биткоин-адресов, а что будет дальше
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На данный момент рынок криптовалют перешел в стадию "Великого накопления". Это означает, что крупные инвестиционные компании проявляют интерес к криптовалютам и подают заявки на запуск своих собственных биржевых фондов (ETF) на основе Биткоина. Компании Fidelity, Invesco, Wisdom Tree и Valkyrie Investments подали заявки на запуск ETF. Важным событием, которое стимулировало интерес к ETF на криптовалюту, стало обращение крупнейшей инвестиционной компании BlackRock в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для получения разрешения на работу собственного ETF.

На данный момент Биткоин показывает хорошую доходность. За последнюю неделю он вырос на 17,5 процента, что является лучшим результатом среди топовых криптовалют. Второе и третье места занимают Solana и Эфириум соответственно.

Согласно аналитикам Glassnode, владельцы Биткоин-адресов, на которых находится от 100 до 1000 BTC, активно накапливают криптовалюту. Они приобретают около 36 процентов от общей суммы новых Биткоинов, добываемых ежедневно. С другой стороны, крупные инвесторы, которые владеют не менее 1000 BTC, продают около 70 процентов намайненных монет. Это означает, что активы крупных инвесторов перетекают в руки более мелких держателей капитала.

Биржевой фонд Valkyrie Bitcoin Fund, по данным источников The Block, будет отслеживать стоимость Биткоина по индексу CME CF, используя спотовую цену криптовалюты. В отличие от предыдущего фонда компании Valkyrie, основанного на фьючерсах на Биткоин, новый инструмент будет работать с реальной ценой актива.

Растущий оптимизм в отношении ETF на Биткоин обусловлен предположением о том, что BlackRock имеет высокие шансы получить разрешение от SEC на запуск своего ETF. Учитывая, что BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией мира и имеет высокую репутацию без отказов при подаче заявок на инвестиционные инструменты, многие считают его вход на рынок криптовалют сигналом для других крупных игроков.

Среди сторонников криптовалют многие считают, что последние заявки компаний на ETF стали главной причиной роста цены Биткоина выше отметки в 30 тысяч долларов. Они видят это как начало "Великого накопления" Биткоинов, когда институциональные инвесторы начинают активно вкладываться в этот цифровой актив. Кэмерон Уинклвосс, сооснователь криптобиржи Gemini, заявил, что рынок находится на начальном этапе формирования нового глобального бычьего рынка, что означает интересные времена для любителей цифровых активов.

Уинклвосс также подчеркнул, что покупка Биткоина до его выхода на традиционные биржи, запуска ETF и открытия шлюзов для капитала инвесторов все еще доступна. Он назвал Биткоин наиболее очевидной и лучшей сделкой текущего десятилетия.

Майкл Сейлор, бывший глава MicroStrategy, также предупреждает, что окно для опережения институционального спроса на Биткоин закрывается. MicroStrategy сама активно инвестирует в Биткоин, и благодаря росту цены криптовалюты компания достигла точки безубыточности. Они приобрели больше 140 тысяч BTC по средней цене около 29 803 доллара за монету.

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Таким образом, интерес крупных игроков к Биткоину может стимулировать участие и малых инвесторов. Однако для нового бычьего рынка в криптовалютах важно иметь ясность в отношении регулирования цифровых активов на рынке США, а также запуск ETF от крупных инвестиционных компаний, таких как BlackRock.

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#россия #криптовалюта #новости
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