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В последних новостях от Европейского союза было объявлено, что они не планируют полностью конфисковывать замороженные активы России, находящиеся на их территории. Они утверждают, что для этого отсутствуют соответствующие юридические основания. Вместо этого, власти Евросоюза рассмотрят возможность временного использования заблокированных денежных средств. Согласно информации, оценка этих замороженных активов составляет более €200 млрд или $219 млрд. Предполагается, что эти средства будут направлены на финансовую поддержку Украины для восстановления её экономики, инфраструктуры и других отраслей.
Решение Европейского союза связано с отсутствием юридической возможности полной конфискации российских активов. Вместо этого, они сконцентрируются на временном использовании этих активов. Однако ЕС продолжает рассматривать два варианта и изучает возможность использования более €200 млрд (около $219 млрд), замороженных активов Центрального банка России, с целью направить их в помощь Украине.