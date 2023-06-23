Власти Евросоюза не намерены полностью конфисковывать замороженные активы России в европейских странах

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti





реклама

В последних новостях от Европейского союза было объявлено, что они не планируют полностью конфисковывать замороженные активы России, находящиеся на их территории. Они утверждают, что для этого отсутствуют соответствующие юридические основания. Вместо этого, власти Евросоюза рассмотрят возможность временного использования заблокированных денежных средств. Согласно информации, оценка этих замороженных активов составляет более €200 млрд или $219 млрд. Предполагается, что эти средства будут направлены на финансовую поддержку Украины для восстановления её экономики, инфраструктуры и других отраслей.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Решение Европейского союза связано с отсутствием юридической возможности полной конфискации российских активов. Вместо этого, они сконцентрируются на временном использовании этих активов. Однако ЕС продолжает рассматривать два варианта и изучает возможность использования более €200 млрд (около $219 млрд), замороженных активов Центрального банка России, с целью направить их в помощь Украине.