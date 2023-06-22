В минувшую среду курс BTC превысил $30 000

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За последние семь дней биткоин продемонстрировал рост на 22%. В минувшую среду его стоимость превысила отметку в $30 000.

На данный момент цена криптовалюты удерживается выше этого уровня, несмотря на давление со стороны медведей.

На момент написания этого обзора биткоин торговался по цене $30 157, а его капитализация за ночь выросла на 5% до $585,461 млрд.

Цена эфира (ETH) и Binance Coin (BNB) также выросла на 15% за неделю и достигла отметок $1910 и $254 соответственно.

Наиболее активный рост на этой неделе был зафиксирован у лайткоина (LTC) и Solana (SOL), которые выросли на 19% до уровней $87 и $17,35 соответственно. Общая стоимость всех цифровых валют в четверг, 22 июня, составила $1,181 трлн.

Институциональные инвесторы проявили повышенный интерес к криптовалютному рынку после заявки BlackRock на создание биткоин-ETF криптофонда. Заявка была подана на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Также было объявлено о готовности выпустить аналогичные продукты со стороны компаний Invesco, WisdomTree и Bitwise, сообщает агентство Bloomberg.

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Рост биткоина в июне совпал с запуском биржи для цифровых активов EDX Market, финансирование которой осуществили такие компании, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp.