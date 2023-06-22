Стоит ли покупать сейчас Биткоин...

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Сооснователь криптовалютной биржи Gemini, Кэмерон Уинклвосс, настоятельно рекомендует инвесторам не откладывать покупку биткоинов. Он обращает внимание на то, что на рынке биткоина начался период, который называется "Великой аккумуляцией". Это связано с ожиданиями выпуска биткоин-ETF и всплеском заявок на их регистрацию. Уинклвосс считает, что время для покупки биткоинов по выгодной цене идет на исход, и каждый, кто хочет воспользоваться этой возможностью, должен действовать быстро.

Майкл Сэйлор, руководитель технологической компании MicroStrategy и ярый сторонник биткоина, поддерживает позицию Уинклвосса. Он советует мелким трейдерам не терять времени и приобрести BTC, чтобы опередить институциональных инвесторов, которые скоро начнут активно вкладываться в криптовалюту через ETF.

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Многие клиенты криптовалютных бирж уже начали покупать биткоины без ожидания рекомендаций Уинклвосса и Сэйлора, что привело к росту цены BTC на 21% за последнюю неделю. Впервые с апреля этот показатель превысил отметку в $30 000. Однако, из-за значительного количества приобретенных монет, индикатор "Страх и жадность" достиг отметки 65, что указывает на увеличение риска коррекции и находится в зоне жадности.