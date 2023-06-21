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Сегодня, 21 июня, биткоин достиг своего самого высокого уровня с начала мая, подорожав до $28 720. Это шестинедельный максимум, и в целом за год стоимость биткоина выросла на 74%, если учесть последний рывок.
Также Ethereum (ETH) и Binance Coin (BNB) выросли на 5%, достигнув отметки в $1810 и $247,5 соответственно. Solana (SOL), как и биткоин, показала отличные результаты, с ежедневным ростом цены этого альткоина более чем на 10% до $16,77.
Cardano (ADA) и Dogecoin (DOGE) также укрепили свои позиции, достигнув уровней $0,278 и $0,064 соответственно. Общая капитализация рынка, на момент написания данного обзора, составляла чуть более $1,133 трлн.
Хейден Хьюз, соучредитель платформы Alpha Impact, связывает рост цен в июне с желанием BlackRock запустить спотовый криптофонд ETF. Недавно эта американская корпорация подала заявку на создание такого инструмента в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Начиная с начала этой недели, мы уже видим первые результаты этого заявления. WisdomTree, другой крупный игрок, также пытается запустить биткоин-ETF и вновь обратился с запросом после отклонения SEC его предыдущей заявки.
Аналитик Ноэль Ачисон отметил, что BlackRock и WisdomTree замечают растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым валютам.
Если появится спотовый биткоин-ETF, это создаст условия для активного притока крупного капитала в цифровые активы.