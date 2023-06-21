В среду, 21 июня, биткоин подорожал до $28 720 – это самый высокий уровень с начала мая

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Сегодня, 21 июня, биткоин достиг своего самого высокого уровня с начала мая, подорожав до $28 720. Это шестинедельный максимум, и в целом за год стоимость биткоина выросла на 74%, если учесть последний рывок.

Также Ethereum (ETH) и Binance Coin (BNB) выросли на 5%, достигнув отметки в $1810 и $247,5 соответственно. Solana (SOL), как и биткоин, показала отличные результаты, с ежедневным ростом цены этого альткоина более чем на 10% до $16,77.

Cardano (ADA) и Dogecoin (DOGE) также укрепили свои позиции, достигнув уровней $0,278 и $0,064 соответственно. Общая капитализация рынка, на момент написания данного обзора, составляла чуть более $1,133 трлн.

Хейден Хьюз, соучредитель платформы Alpha Impact, связывает рост цен в июне с желанием BlackRock запустить спотовый криптофонд ETF. Недавно эта американская корпорация подала заявку на создание такого инструмента в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Начиная с начала этой недели, мы уже видим первые результаты этого заявления. WisdomTree, другой крупный игрок, также пытается запустить биткоин-ETF и вновь обратился с запросом после отклонения SEC его предыдущей заявки.

Аналитик Ноэль Ачисон отметил, что BlackRock и WisdomTree замечают растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым валютам.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Если появится спотовый биткоин-ETF, это создаст условия для активного притока крупного капитала в цифровые активы.