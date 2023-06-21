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Растущий индекс доминирования биткоина имеет важное значение для других криптовалют на рынке. Когда доля биткоина увеличивается, это означает, что его рыночная стоимость превышает половину от общей капитализации всех криптовалют. Этот рост индекса доминирования свидетельствует о том, что биткоин становится более привлекательным для инвесторов, которые предпочитают вкладывать свои средства именно в него.
Обычно доля биткоина увеличивается в периоды циклического спада на рынке криптовалют и снижается во время бычьего рынка, когда инвесторы переключают свой капитал на другие криптовалюты. Однако, рост индекса доминирования биткоина не является явным признаком чего-то конкретного, а скорее следствием текущей рыночной ситуации.
Некоторые эксперты отмечают, что рост индекса доминирования биткоина связан с таким событием, как халвинг. Халвинг - это процесс, при котором вознаграждение за майнинг биткоинов уменьшается в два раза. Он происходит примерно каждые 4 года и может повлиять на рыночную динамику биткоина. Вероятно, долгосрочные инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в биткоин перед халвингом, что приводит к росту его доминирования.
Растущий интерес инвесторов к биткоину может означать повышенную осторожность относительно других криптовалют, включая Ethereum. Недавнее решение американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) назвать некоторые криптовалюты незарегистрированными ценными бумагами привело к распродаже этих активов и оттоку капитала. Биткоин, рассматриваемый американскими регуляторами как товар, не так сильно пострадал от этой ситуации, в отличие от других альтернативных криптовалют.
Резкий отток капитала из альткоинов и снижение их цен также способствовали изменению баланса между биткоином и альткоинами, в результате чего индекс доминирования биткоина возрос. Этот тренд может продолжиться, поскольку инвесторы продолжают выводить свои средства из альтернативных криптовалют и переводить их в биткоин.
Если исключить из общей капитализации крипторынка стейблкоины, которые являются криптовалютами, привязанными к курсу доллара США, то индекс доминирования биткоина уже превышает 57%. Это означает, что биткоин становится все более значимым в сравнении с другими криптовалютами.