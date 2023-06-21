Эксперты рассказали об актуальных тенденциях рынка, повлиявших на рост индекса доминирования первой криптовалюты

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Растущий индекс доминирования биткоина имеет важное значение для других криптовалют на рынке. Когда доля биткоина увеличивается, это означает, что его рыночная стоимость превышает половину от общей капитализации всех криптовалют. Этот рост индекса доминирования свидетельствует о том, что биткоин становится более привлекательным для инвесторов, которые предпочитают вкладывать свои средства именно в него.

Обычно доля биткоина увеличивается в периоды циклического спада на рынке криптовалют и снижается во время бычьего рынка, когда инвесторы переключают свой капитал на другие криптовалюты. Однако, рост индекса доминирования биткоина не является явным признаком чего-то конкретного, а скорее следствием текущей рыночной ситуации.

Некоторые эксперты отмечают, что рост индекса доминирования биткоина связан с таким событием, как халвинг. Халвинг - это процесс, при котором вознаграждение за майнинг биткоинов уменьшается в два раза. Он происходит примерно каждые 4 года и может повлиять на рыночную динамику биткоина. Вероятно, долгосрочные инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в биткоин перед халвингом, что приводит к росту его доминирования.

Растущий интерес инвесторов к биткоину может означать повышенную осторожность относительно других криптовалют, включая Ethereum. Недавнее решение американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) назвать некоторые криптовалюты незарегистрированными ценными бумагами привело к распродаже этих активов и оттоку капитала. Биткоин, рассматриваемый американскими регуляторами как товар, не так сильно пострадал от этой ситуации, в отличие от других альтернативных криптовалют.

Резкий отток капитала из альткоинов и снижение их цен также способствовали изменению баланса между биткоином и альткоинами, в результате чего индекс доминирования биткоина возрос. Этот тренд может продолжиться, поскольку инвесторы продолжают выводить свои средства из альтернативных криптовалют и переводить их в биткоин.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Если исключить из общей капитализации крипторынка стейблкоины, которые являются криптовалютами, привязанными к курсу доллара США, то индекс доминирования биткоина уже превышает 57%. Это означает, что биткоин становится все более значимым в сравнении с другими криптовалютами.