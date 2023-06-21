Представители аналитической компании Santiment сообщили, что с апреля этого года держатели с балансом от 1000 до 10 тыс. BTC накопили около $3,5 млрд

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Биткоин-киты, то есть крупные инвесторы с большими биткоин-балансами, накопили около $3,5 млрд с апреля этого года. Это может указывать на потенциальный рост биткоина. Интересно, что такая активность биткоин-китов наблюдается в период конфликта между регулятором SEC и криптоплощадками Binance и Coinbase. Некоторые эксперты связывают эту динамику с намерениями компании BlackRock создать свой биткоин-фонд. BlackRock уже подал заявку на создание биткоин-ETF в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

На данный момент цена биткоина приближается к уровню сопротивления в $27 тыс. Некоторые эксперты считают, что закрепление цен выше этого уровня может способствовать дальнейшему росту до $30 тыс. В середине апреля курс биткоина временно достиг отметки $30,4 тыс., но после этого произошло значительное снижение, и к 11 марта цена упала ниже $18,2 тыс.

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Отдельно стоит отметить два фундаментальных события, которые могут способствовать росту цены на криптовалюту ADA (Cardano). Глава Cardano, Чарльз Хоскинсон, упомянул об обновлении Cardano 8.1.1 и запуске кошелька Lace 1.2, которые могут стать катализаторами для роста цены ADA. Несмотря на неблагоприятную ситуацию в США в отношении цифровых активов, сообщество ADA продолжает поддерживать этот проект. Специалисты предсказывают возможный рост цены Cardano до $0,35 в связи с глобальными обновлениями.