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В этом году Mastercard продолжает свое развитие в области криптовалют, несмотря на некоторые трудности, связанные с банкротством криптокомпаний и усилением регулирования. Недавно компания подала заявку на регистрацию нового товарного знака, относящегося к программному обеспечению для криптовалютных переводов и блокчейн-транзакций. Это свидетельствует о том, что Mastercard стремится укрепить свою позицию в этой сфере.
Это не первый шаг Mastercard в криптоиндустрии. В начале этого года криптобиржа Bybit объявила о выпуске дебетовой карты, поддерживаемой Mastercard, что позволило пользователям комфортно пользоваться криптовалютами и проводить покупки как в крипте, так и в обычной фиатной валюте. Это сделало криптовалютные транзакции еще более доступными для пользователей.
Кроме того, Mastercard расширяет свою программу криптовалютных платежных карт путем установления партнерских отношений с крупными криптобиржами, включая Binance, Gemini и Nexo. Это дает пользователям возможность легко осуществлять платежи с использованием криптовалют.
Компания также заявила о намерении зарегистрировать несколько товарных знаков, связанных с NFT, обработкой платежей и электронной коммерцией в метавселенной. Это свидетельствует о стратегическом планировании Mastercard в области развития новых технологий и платежных решений.