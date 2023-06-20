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Согласно последним данным, в мае текущего года креветки и крабы увеличили свои запасы криптовалюты на 117% и 80% соответственно. Это произошло из-за снижения стоимости монет в результате резкого увеличения предложения на биржах.
Общие вложения в криптовалюту выросли на 197%, что является значительным показателем. Пользователи при цене биткоина около $26 тыс. ежедневно покупали криптовалюту на $60 млн. В настоящее время креветки хранят около 1,26 млн BTC, что составляет 6,6% от общего объема, а у крабов имеется 2,03 млн BTC, что составляет 10,5%. Следует отметить, что участие крупных инвесторов (китов) сокращается и остановилось на уровне около 34% к июню 2023 года.
Терминология "креветки", "крабы" и "киты" используется в сообществе криптовалют для обозначения разных категорий инвесторов в зависимости от количества владеемых ими биткоинов. Креветки обладают не более чем 1 BTC, крабы владеют от 1 до 10 BTC, а киты владеют до 5 тыс. монет.
Возможное изменение тренда от накопления к продаже может быть связано с снижением рисков для крупных компаний. Такое движение на рынке обычно приводит к краткосрочному снижению цен на биткоин, за которым следует агрессивное накопление монет со стороны китов. Это может рассматриваться как сигнал для трейдеров о возможных изменениях цен на биткоин в будущем.
В настоящее время киты владеют около 6,6 млн BTC, что на 15% меньше, чем в 2016 году, когда происходил активный рост биткоина в рамках бычьего цикла.