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Креветки и крабы увеличили инвестиции в Bitcoin на 197%
Креветки увеличили свои запасы криптовалюты на 117%, а крабы — на 80% по результатам мая
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RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
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4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

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Согласно последним данным, в мае текущего года креветки и крабы увеличили свои запасы криптовалюты на 117% и 80% соответственно. Это произошло из-за снижения стоимости монет в результате резкого увеличения предложения на биржах.

Общие вложения в криптовалюту выросли на 197%, что является значительным показателем. Пользователи при цене биткоина около $26 тыс. ежедневно покупали криптовалюту на $60 млн. В настоящее время креветки хранят около 1,26 млн BTC, что составляет 6,6% от общего объема, а у крабов имеется 2,03 млн BTC, что составляет 10,5%. Следует отметить, что участие крупных инвесторов (китов) сокращается и остановилось на уровне около 34% к июню 2023 года.

Терминология "креветки", "крабы" и "киты" используется в сообществе криптовалют для обозначения разных категорий инвесторов в зависимости от количества владеемых ими биткоинов. Креветки обладают не более чем 1 BTC, крабы владеют от 1 до 10 BTC, а киты владеют до 5 тыс. монет.

Возможное изменение тренда от накопления к продаже может быть связано с снижением рисков для крупных компаний. Такое движение на рынке обычно приводит к краткосрочному снижению цен на биткоин, за которым следует агрессивное накопление монет со стороны китов. Это может рассматриваться как сигнал для трейдеров о возможных изменениях цен на биткоин в будущем.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
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Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В настоящее время киты владеют около 6,6 млн BTC, что на 15% меньше, чем в 2016 году, когда происходил активный рост биткоина в рамках бычьего цикла.

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