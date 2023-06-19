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В последних обсуждениях на Twitter участники сообщества Ripple (XRP) обратились к Марку Фагелю, бывшему юристу и члену Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), с вопросами о продолжающейся судебной тяжбе между SEC и Ripple Labs. Их интересовало, будет ли SEC рисковать судебным разбирательством против Ripple или предпочтет досудебное урегулирование. Они также хотели узнать позицию SEC по отношению к крупным криптовалютным биржам Binance и Coinbase и возможные последствия дела Ripple для этих компаний.
Фагель ответил, что хотя досудебное урегулирование не создаст юридического прецедента, оно может иметь серьезные последствия. Однако он выразил сомнение в вероятности мирного исхода, отметив, что если SEC действительно желала бы такого сценария, они уже бы это сделали. Это подтверждает его предыдущие заявления, в которых он предсказывал неизбежность судебного решения в пользу SEC в деле против Ripple. Фагель также отметил, что последний судебный приказ, требующий раскрытия "документов Хинмана", указывает на то, что судья уже сформировал свое решение.
В то же время Фагель отказался комментировать возможный исход судебной тяжбы, ссылаясь на то, что не имеет доступа ко всей документации и фактам, связанным с делом. Он подчеркнул, что делать какие-либо выводы без полной информации является лишь спекуляцией.
На момент 18 июня 2023 года, в 16:45 по московскому времени, цена Ripple (XRP) составляла $0,489, что означает рост на 1,6% за последние 24 часа. Рыночная капитализация Ripple оценивалась в $25,42 млрд.