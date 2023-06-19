Аналитическая онлайн-платформа Glassnode Alerts представила свежие данные о лидере крипторынка биткоине (BTC)

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По последним данным от аналитической онлайн-платформы Glassnode Alerts, биткоин (BTC), являющийся ведущей криптовалютой на рынке, достиг нового трехмесячного минимума в размере 2 281 978,198 BTC на криптобиржах.

Этот факт свидетельствует о том, что множество держателей BTC решили вывести свои средства с бирж и перенести их в более надежные решения для хранения. Такое поведение может указывать на растущее доверие инвесторов к этой ведущей криптовалюте.

Учитывая последние репрессивные меры, предпринимаемые SEC в отношении криптобирж, владельцы BTC логично предпочитают не рисковать своими монетами на централизованных платформах.

Тем не менее, несмотря на этот негативный всплеск, ежедневная и недельная динамика биткоина продолжают быть положительными, а цена BTC удерживается над уровнем $26 500 уже несколько дней.

Технический аналитик CryptoCon считает, что бычий тренд на рынке биткоина будет продолжаться после успешного повторного тестирования 20-недельной скользящей средней.

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Он считает, что краткосрочное падение связано с манипуляциями на рынке, но в целом цена BTC находится в начале положительного среднесрочного тренда.