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По последним данным от аналитической онлайн-платформы Glassnode Alerts, биткоин (BTC), являющийся ведущей криптовалютой на рынке, достиг нового трехмесячного минимума в размере 2 281 978,198 BTC на криптобиржах.
Этот факт свидетельствует о том, что множество держателей BTC решили вывести свои средства с бирж и перенести их в более надежные решения для хранения. Такое поведение может указывать на растущее доверие инвесторов к этой ведущей криптовалюте.
Учитывая последние репрессивные меры, предпринимаемые SEC в отношении криптобирж, владельцы BTC логично предпочитают не рисковать своими монетами на централизованных платформах.
Тем не менее, несмотря на этот негативный всплеск, ежедневная и недельная динамика биткоина продолжают быть положительными, а цена BTC удерживается над уровнем $26 500 уже несколько дней.
Технический аналитик CryptoCon считает, что бычий тренд на рынке биткоина будет продолжаться после успешного повторного тестирования 20-недельной скользящей средней.
Он считает, что краткосрочное падение связано с манипуляциями на рынке, но в целом цена BTC находится в начале положительного среднесрочного тренда.