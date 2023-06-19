реклама
За последние 24 часа криптовалюта Shiba Inu (SHIB) привлекла внимание инвесторов своей доходностью, став лидером среди топ-100 цифровых валют по приросту. Котировки мем-токена выросли на 5,9%, достигнув наивысшего показателя среди конкурентов. На момент 13:00 по московскому времени 18 июня 2023 года, SHIB можно было приобрести по цене $0,0000072, а общая капитализация составляла $4,24 млрд. Объем торговых операций за 24 часа составил $97,01 млн, что представляет собой увеличение на 48,7% по сравнению с предыдущим периодом.
Стоит отметить, что ранее Shiba Inu уступила лидерство во внимании и ажиотаже в связи с появлением другого мем-токена Pepe (PEPE) в апреле 2023 года. Хотя разработчики Shiba Inu объявили о запуске нового продукта под названием Shibarium, интерес к данной цифровой валюте немного снизился со стороны криптосообщества, а волатильность значительно уменьшилась по сравнению с ранее достигнутыми пиковыми значениями.
Другие мем-токены не продемонстрировали существенных положительных или отрицательных результатов. Единственным исключением стал Milady Meme Coin (LADYS), цена которого снизилась на 17,95% за последние 24 часа. Курс данной валюты составил $0,000000045, а капитализация снизилась до $33,43 млн. Таким образом, LADYS заняла 434-е место в рейтинге лучших криптовалют, а сумма суточных торгов составила $19,58 млн.
Pepe (PEPE), несмотря на внушительный торговый объем в размере $118,9 млн за последние 24 часа, продемонстрировал незначительную волатильность. Цена токена составила $0,000000098, а общая рыночная капитализация достигла $386,46 млн.