Известный криптовалютный трейдер и аналитик Майлс Дойчер оценил вероятность того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит биткоин-ETF от компании BlackRock

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Майлс Дойчер, известный криптовалютный трейдер и аналитик, поделился своим мнением о вероятности одобрения биткоин-ETF от компании BlackRock Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он отметил, что пока не поступило ни одной заявки на спотовый фонд для биткоина, но рассмотрев историю организации, можно заметить, что они почти всегда одобряли предложения BlackRock, за исключением одного случая из 576.

Майлс Дойчер считает, что вероятность появления первого спотового BTC ETF вполне реальна. Его мнение поддержали некоторые пользователи в комментариях к его твиту, но другие участники сообщества выразили скептицизм. Они указали на политику SEC и ее председателя Гэри Генслера в отношении криптовалютного сектора и выразили сомнения в том, что регулятор будет давать какие-либо уступки или одобрит ETF для крипторынка в текущей ситуации.

Согласно данным на 18 июня 2023 года, в 12:00 по московскому времени, стоимость биткоина (BTC) составляет $26 515. За последние 24 часа он потерял 0,2%. Общая рыночная капитализация биткоина составляет $514,53 млрд.

Объемы торгов за последние 24 часа снизились до $9,26 млрд. Доля биткоина на рынке составляет 48,1%. Индекс жадности и страха (Crypto Fear & Greed Index) поднялся на 2 пункта до 49, что указывает на нейтральное настроение участников рынка.

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Цена второй по рыночной капитализации криптовалюты, эфира (ETH), составляет $1728 при капитализации в размере $207,86 млрд. За последние 24 часа эта цифра снизилась на 0,8%. Суточный объем торгов составляет $3,67 млрд. Эфир торгуется на 65% ниже своих исторических пиковых значений, а его доля на рынке составляет 19,4%.