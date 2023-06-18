Так как положительное решение от SEC упростит крупным инвесторам доступ к криптосектору.

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Майк Новограц высказал мнение, что подача заявки BlackRock на биткоин-ETF является лучшим событием для биткоина и значительным прорывом для криптовалютной отрасли. Он предполагает, что положительное решение от SEC упростит крупным инвесторам доступ к криптосектору. Майк Новограц является известным инвестором и имеет интерес в успешном развитии биткоина и криптовалют в целом.

Также исполнительный директор Galaxy Digital выразил надежду на успех BlackRock, отметив, что это будет положительным событием для индустрии криптовалют. Учитывая размер и репутацию BlackRock, которая управляет активами на сумму более $10 трлн, его решение по включению биткоин-ETF может привлечь криптоинвесторов и институциональных игроков в сферу криптовалюты.

Следует отметить, что решение SEC по заявкам на биткоин-ETF до сих пор было отрицательным. SEC рассматривает различные факторы, включая регуляторные аспекты, безопасность инвесторов и ликвидность рынка, прежде чем принять окончательное решение. Хотя у SEC были определенные сомнения и осторожность относительно криптовалют, судебное решение в деле Grayscale может создать новый контекст для будущих решений по биткоин-ETF.

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В целом, мнения Майка Новограца и исполнительного директора Galaxy Digital отражают их оптимистический настрой и надежду на включение биткоин-ETF BlackRock. Однако, стоит отметить, что решение SEC будет зависеть от множества факторов, и нельзя предугадать исход.