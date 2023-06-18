Размер блокчейна Биткоина (BTC) значительно увеличился с тех пор, как в начале 2023 года в сети появился протокол Ordinals

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Ситуация с размером блокчейна биткоина (BTC) начиная с 2023 года и внедрением протокола Ordinals действительно вызывает опасения у ученых и специалистов. Размер блокчейна на 16 июня 2023 года составляет 488,9 ГБ, и число порядковых записей в нем достигло 12 миллионов.

Проблема заключается в том, что увеличение числа порядковых записей приводит к росту размера блокчейна, что усложняет задачу новым операторам полных узлов в сети биткоина. Эти узлы должны хранить полную копию всех транзакций, происходящих в блокчейне, и это требует значительного объема хранилища на их жестких дисках.

Средний размер блока составляет 2 МБ, что оказалось ниже прогнозируемых значений, ожидавших размер блокчейна в 525 ГБ или, по крайней мере не меньше 500 ГБ. Однако это не означает, что проблемы не возникнут. Постепенное увеличение размера блоков все равно приведет к дополнительным трудностям для новых полных узлов, ибо им придется справиться с постоянно растущим объемом данных.

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С момента начала 2023 года в сеть биткоина добавлено около 42 ГБ данных, что является ростом на более чем 9%. Текущий размер блока для одного блока биткоина находится в диапазоне от 2,35 МБ до 1,35 МБ. Последний обработанный блок имел размер 1,9 МБ. Несмотря на сокращение количества ожидающих транзакций с пиковых 400 000 в мае до превышающих 326 000 на текущий момент, проблема объема транзакций все еще остается актуальной.