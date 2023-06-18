Как рассказала первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, власти недружественных стран могут осложнить проведение криптовалютных операций российского бизнеса

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Согласно высказыванию первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), Ольги Скоробогатовой, некоторые недружественные страны имеют возможность блокировать криптовалютные операции российских компаний. Она также отметила, что ЦБ РФ обеспокоен потенциальными убытками, которые могут понести российские компании при использовании цифровых активов для международных расчетов. Было отмечено, что в рамках экспериментальных правовых режимов такие операции могут быть осуществлены.

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Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы России по финансовым рынкам, ранее заявил, что было приостановлено принятие четырех законопроектов, связанных с майнингом, экспериментально-правовыми режимами и налогообложением сделок с цифровыми валютами. Это решение было принято в связи с необходимостью обсуждения потенциальных рисков, которые могут возникнуть в этой сфере.