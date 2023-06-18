Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
ЦБ РФ: Западные страны могут блокировать криптотранзакции российских компаний
Как рассказала первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, власти недружественных стран могут осложнить проведение криптовалютных операций российского бизнеса
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

реклама

Согласно высказыванию первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), Ольги Скоробогатовой, некоторые недружественные страны имеют возможность блокировать криптовалютные операции российских компаний. Она также отметила, что ЦБ РФ обеспокоен потенциальными убытками, которые могут понести российские компании при использовании цифровых активов для международных расчетов. Было отмечено, что в рамках экспериментальных правовых режимов такие операции могут быть осуществлены.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы России по финансовым рынкам, ранее заявил, что было приостановлено принятие четырех законопроектов, связанных с майнингом, экспериментально-правовыми режимами и налогообложением сделок с цифровыми валютами. Это решение было принято в связи с необходимостью обсуждения потенциальных рисков, которые могут возникнуть в этой сфере.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #новости #крипта #крипотовалюта #новость
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный штаб ВСУ обсуждает вариант приостановления контрнаступления до получения авиации и ПВО
43
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
22
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
34
Выстрел российского боеприпаса проломил башенную броню Leopard 2А4, выведя танк из строя
49
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
46
Путин: у Киева нет шансов на успешное контрнаступление
6
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
7
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
15
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS после игнора со стороны Соединенных Штатов
9
Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии «повлиять» на Россию касательно Украины — СМИ
7
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
1
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
Пользователи снова сообщают о сгоревших кабелях 12VHPWR на RTX 4090
6
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
8
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Видеокарта ASRock Radeon RX 7800 XT появилась на сайте EEC
2
Дмитрий Песков: санитарная зона на Украине будет зависеть от дальности ее вооружений
9
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1
США проспонсируют для Украины покупку дальнобойных ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км
3

Популярные статьи

Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
34
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
269
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
10
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
26
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
6
ArtMoney - учимся взламывать игры
14
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
+
Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО
8
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
5
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
3

Сейчас обсуждают

хахахер
19:20
поздно,уже обкакалась украина с этим наступлением
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
Sash33
19:19
@"Четырехъядерные процессоры не просто перестали обеспечивать комфортный фреймрейт — чрезвычайно низкие просадки по показателям 0,1 и 1% FPS делают игровой процесс абсолютно неиграбельным."(с) Да чё т...
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
хахахер
19:17
пиндосам надо китай разграбить,а иначе им хана щас.А Украина это тоже заход на Китай своеобразный,пиндосы пока Россию не одолеют,с Китаем тоже не смогут справится
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
Китя.
19:17
Дед Арни. Начальник австрийской полиции, почтовый инспектор, член штурмовых отрядов и офицер полевой жандармерии.
Шварценеггер считает, что он мог бы без труда победить на следующих выборах в США
Pilat2009
19:14
Насколько помню,эти танки не вывезли,а просто походили вокруг них.Тут можно вспомнить т-90 у дверей казино в Америке.Или захваченные танки во время отступления
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
goro
19:12
Сектанты какие-то со своей виртуальной мумией.
В России создана нейросеть «Жириновский»
overclockers
19:12
ну как есть уж... времена были тяжелые - мы писали как могли
ВСУ заняли Пятихатки - передовой форпост первой линии обороны, расположенный в низине
DonCarleone
19:11
3 мировая плавно перетекает на тайвань?)
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
overclockers
19:11
на почте служил фашикОм...
Шварценеггер считает, что он мог бы без труда победить на следующих выборах в США
DonCarleone
19:09
цветущий сад превратим в джунгли
В ЕС нет денег на гуманитарные программы из-за помощи Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем