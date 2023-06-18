Криптовалютный рынок начал постепенно восстанавливаться

реклама

Недавние новости о судебных исках против ведущих торговых цифровых платформ Coinbase и Binance со стороны финансовых регуляторов США неожиданно не повлияли отрицательно на криптовалютный рынок. Фактически, спустя почти две недели после этих событий, рынок начал проявлять признаки постепенного восстановления.

Капитализация всей криптовалютной отрасли в период с 16 по 17 июня 2023 года увеличилась на 3,5%, достигнув отметки в $1,07 трлн. Это может свидетельствовать о возвращении некоторого оптимизма и доверия участников рынка.

Среди топ-100 цифровых валют, две из них показали значительный рост в стоимости более чем на 17% за 24 часа. Лидером стала Quant (QNT), чьи котировки выросли на 17,3%. Этот рост поднял капитализацию Quant до $1,36 млрд, а курс составил $113,03. Объемы торговли этой цифровой валютой также значительно возросли на 361,7% до $68,4 млн, что свидетельствует о увеличенном интересе трейдеров к данному активу. В результате, Quant поднялась на 35-е место в рейтинге цифровых валют по капитализации.

Второе место по суточной доходности заняла Frax Share (FXS), котировки которой выросли на 17,15%. Её стоимость составляет $5,75, а общая рыночная капитализация достигла $416,82 млн. Объемы сделок с Frax Share также значительно возросли на 216,7% до $55,79 млн. В результате, Frax Share поднялась на 84-е место в рейтинге цифровых валют по капитализации.

На третьем месте по доходности оказалась Sui (SUI) с ростом цены на 14,93%. Курс Sui составлял $0,751, а рыночная капитализация достигла $454,14 млн. Дневные объемы торгов с криптовалютой Sui составили $328,04 млн, что представляет рост на 116% за отчетные сутки. Благодаря этому значительному росту, Sui заняла 77-е место в рейтинге лучших цифровых валют по капитализации.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Уровень доминации биткоина (BTC), то есть его доля на рынке криптовалют, подскочил до 48,1%, что может указывать на укрепление позиции биткоина. Доля эфира (ETH) составила 19,5%, что отражает значительный вклад этой второй по капитализации криптовалюты в общий рынок.