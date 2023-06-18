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Недавние новости о судебных исках против ведущих торговых цифровых платформ Coinbase и Binance со стороны финансовых регуляторов США неожиданно не повлияли отрицательно на криптовалютный рынок. Фактически, спустя почти две недели после этих событий, рынок начал проявлять признаки постепенного восстановления.
Капитализация всей криптовалютной отрасли в период с 16 по 17 июня 2023 года увеличилась на 3,5%, достигнув отметки в $1,07 трлн. Это может свидетельствовать о возвращении некоторого оптимизма и доверия участников рынка.
Среди топ-100 цифровых валют, две из них показали значительный рост в стоимости более чем на 17% за 24 часа. Лидером стала Quant (QNT), чьи котировки выросли на 17,3%. Этот рост поднял капитализацию Quant до $1,36 млрд, а курс составил $113,03. Объемы торговли этой цифровой валютой также значительно возросли на 361,7% до $68,4 млн, что свидетельствует о увеличенном интересе трейдеров к данному активу. В результате, Quant поднялась на 35-е место в рейтинге цифровых валют по капитализации.
Второе место по суточной доходности заняла Frax Share (FXS), котировки которой выросли на 17,15%. Её стоимость составляет $5,75, а общая рыночная капитализация достигла $416,82 млн. Объемы сделок с Frax Share также значительно возросли на 216,7% до $55,79 млн. В результате, Frax Share поднялась на 84-е место в рейтинге цифровых валют по капитализации.
На третьем месте по доходности оказалась Sui (SUI) с ростом цены на 14,93%. Курс Sui составлял $0,751, а рыночная капитализация достигла $454,14 млн. Дневные объемы торгов с криптовалютой Sui составили $328,04 млн, что представляет рост на 116% за отчетные сутки. Благодаря этому значительному росту, Sui заняла 77-е место в рейтинге лучших цифровых валют по капитализации.
Уровень доминации биткоина (BTC), то есть его доля на рынке криптовалют, подскочил до 48,1%, что может указывать на укрепление позиции биткоина. Доля эфира (ETH) составила 19,5%, что отражает значительный вклад этой второй по капитализации криптовалюты в общий рынок.