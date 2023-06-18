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Последние сутки принесли несколько позитивных новостей для трейдеров и инвесторов. Важным показателем в данном контексте является суммарная капитализация всей криптовалютной индустрии, которая выросла более чем на 3,5% до $1,07 трлн. Это говорит о том, что рынок продолжает развиваться и привлекать новые инвестиции. Биткоин (BTC), как главный цифровой актив, также показал положительную динамику, подорожав на почти 5% за последние 24 часа и достигнув отметки $26 625.
Интересно отметить, что индекс жадности и страха (Crypto Fear & Greed Index) сохранился на уровне 47, что свидетельствует о нейтральном настроении трейдеров и инвесторов. Это означает, что на данный момент рынок не испытывает сильных колебаний и не вызывает значительных опасений или эйфории у участников.
Помимо биткоина, другие цифровые валюты также продемонстрировали рост стоимости. Solana (SOL) стала лучшей среди топ-10 валют, увеличившись на 6,78% до $15,85. Она имеет суммарное предложение токенов на рынке в размере $6,33 млрд. Quant (QNT) показала самый высокий рост стоимости за последние 24 часа - 17,15%, переместившись на 35-ю позицию в рейтинге с капитализацией $1,36 млрд и ценой $112,9. Frax Share (FXS) и Sui (SUI) также показали значительный рост, составивший 17% и 15,8% соответственно.