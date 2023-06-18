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Команда криптовалюты-мема Floki достигла важного этапа, получив листинг на крупной криптовалютной бирже Bitci в Турции. Bitci является одной из ведущих бирж в стране, с более чем 5 миллионами зарегистрированных пользователей. Это событие придает значительную узнаваемость и доступность проекту Floki и открывает новые перспективы для миллионов турецких криптоэнтузиастов в сфере децентрализованных финансов (DeFi).
Добавление Floki на платформу Bitci имеет несколько важных преимуществ. Прежде всего, это расширяет рыночное присутствие Floki в Турции, динамично развивающейся стране с растущим интересом к цифровым валютам. Листинг на такой популярной и уважаемой бирже как Bitci поможет привлечь больше внимания к проекту со стороны турецкой аудитории, а также укрепить доверие сообщества к команде Floki.
Второе важное преимущество состоит в том, что теперь турецкие пользователи могут приобретать токены Floki, используя национальную валюту - турецкую лиру (TRY). Это упрощает процесс инвестирования в Floki и снижает барьеры для новых участников, которые могут не иметь опыта работы с другими криптовалютами или иностранными валютами.
Кроме того, пользователи смогут вносить токены Floki на свои счета Bitci, что позволит им готовиться к началу официальных торгов. Это создает дополнительные возможности для пользователей Floki взаимодействовать с криптовалютой и принимать активное участие в торговых операциях на Bitci.