Команда криптовалюты-мема Floki добилась листинга на одной из ведущих криптовалютных бирж Турции Bitci, насчитывающей более 5 миллионов зарегистрированных пользователей

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

реклама

Команда криптовалюты-мема Floki достигла важного этапа, получив листинг на крупной криптовалютной бирже Bitci в Турции. Bitci является одной из ведущих бирж в стране, с более чем 5 миллионами зарегистрированных пользователей. Это событие придает значительную узнаваемость и доступность проекту Floki и открывает новые перспективы для миллионов турецких криптоэнтузиастов в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

Добавление Floki на платформу Bitci имеет несколько важных преимуществ. Прежде всего, это расширяет рыночное присутствие Floki в Турции, динамично развивающейся стране с растущим интересом к цифровым валютам. Листинг на такой популярной и уважаемой бирже как Bitci поможет привлечь больше внимания к проекту со стороны турецкой аудитории, а также укрепить доверие сообщества к команде Floki.

Второе важное преимущество состоит в том, что теперь турецкие пользователи могут приобретать токены Floki, используя национальную валюту - турецкую лиру (TRY). Это упрощает процесс инвестирования в Floki и снижает барьеры для новых участников, которые могут не иметь опыта работы с другими криптовалютами или иностранными валютами.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Кроме того, пользователи смогут вносить токены Floki на свои счета Bitci, что позволит им готовиться к началу официальных торгов. Это создает дополнительные возможности для пользователей Floki взаимодействовать с криптовалютой и принимать активное участие в торговых операциях на Bitci.