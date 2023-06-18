В пятницу биткоин (BTC) вновь поднялся выше $ 26 000, и это говорит о том, что инвесторы воспользовались падением цены для совершения массовых покупок

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В июне текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла некоторые действия, которые имели значительное влияние на криптовалютный рынок. Такие действия могут вызывать неопределенность и медвежьи настроения среди трейдеров и инвесторов на рынке криптовалют. Важно отметить, что Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение оставить ставки без изменений, что дополнительно способствовало неопределенности на рынке. Инвесторы ожидают возможных последствий от будущего ужесточения денежно-кредитной политики, и это также может повлиять на инвестиционный климат на криптовалютном рынке.

Несмотря на медвежьи настроения и возникшую неопределенность, биткоин (BTC) в пятницу поднялся выше отметки в $26 000, что может свидетельствовать о том, что инвесторы использовали падение цены для массовых покупок. Важно отметить, что криптовалюты, включая биткоин, характеризуются высокой волатильностью, и дальнейшее движение цены может быть неопределенным.

Технический анализ показывает, что индекс относительной силы (RSI) колебался ниже отметки 30,00, а затем пробил потолок на отметке 43,00 и держится на уровне 43,26. Пробитие данного уровня может указывать на наличие более сильного движения вверх.

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В краткосрочной перспективе следующие видимые точки сопротивления находятся на отметках 50,00 и 57,00. Если биткоин преодолеет оба этих уровня, то вполне возможно, что в ближайшие несколько недель он будет торговаться выше отметки в $27 500.