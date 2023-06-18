Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Технические индикаторы указывают на возврат биткоина к $ 27 500
В пятницу биткоин (BTC) вновь поднялся выше $ 26 000, и это говорит о том, что инвесторы воспользовались падением цены для совершения массовых покупок
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

реклама

В июне текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла некоторые действия, которые имели значительное влияние на криптовалютный рынок. Такие действия могут вызывать неопределенность и медвежьи настроения среди трейдеров и инвесторов на рынке криптовалют. Важно отметить, что Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение оставить ставки без изменений, что дополнительно способствовало неопределенности на рынке. Инвесторы ожидают возможных последствий от будущего ужесточения денежно-кредитной политики, и это также может повлиять на инвестиционный климат на криптовалютном рынке.

Несмотря на медвежьи настроения и возникшую неопределенность, биткоин (BTC) в пятницу поднялся выше отметки в $26 000, что может свидетельствовать о том, что инвесторы использовали падение цены для массовых покупок. Важно отметить, что криптовалюты, включая биткоин, характеризуются высокой волатильностью, и дальнейшее движение цены может быть неопределенным.

Технический анализ показывает, что индекс относительной силы (RSI) колебался ниже отметки 30,00, а затем пробил потолок на отметке 43,00 и держится на уровне 43,26. Пробитие данного уровня может указывать на наличие более сильного движения вверх.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

В краткосрочной перспективе следующие видимые точки сопротивления находятся на отметках 50,00 и 57,00. Если биткоин преодолеет оба этих уровня, то вполне возможно, что в ближайшие несколько недель он будет торговаться выше отметки в $27 500.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #новости #крипта #крипотовалюта #новость #россия 2023
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный штаб ВСУ обсуждает вариант приостановления контрнаступления до получения авиации и ПВО
37
Выстрел российского боеприпаса проломил башенную броню Leopard 2А4, выведя танк из строя
49
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
40
Украинское командование уже 5 дней не пускает в бой Leopard 2, предпочитая советские Т-64 и Т-72
10
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
12
Более 10 тысяч российских военнослужащих получили премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ
7
Путин: у Киева нет шансов на успешное контрнаступление
6
Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии «повлиять» на Россию касательно Украины — СМИ
7
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
6
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
12
Пользователи снова сообщают о сгоревших кабелях 12VHPWR на RTX 4090
6
Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS после игнора со стороны Соединенных Штатов
9
В Роскачестве назвали лучший и худший аналоги оригинальной газировки Coca-Cola на рынке РФ
28
Видеокарта ASRock Radeon RX 7800 XT появилась на сайте EEC
2
Правительство США подверглось широкомасштабной кибератаке
3
Дмитрий Песков: санитарная зона на Украине будет зависеть от дальности ее вооружений
9
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
США проспонсируют для Украины покупку дальнобойных ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км
3
В Краснодаре появились плакаты за Пригожина, но выяснилось, что это не дело рук Пригожина
5

Популярные статьи

США отправили F-22 Raptor на Ближний Восток для противодействия российским Су-35
5
Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
33
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
9
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
269
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
10
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
9
ArtMoney - учимся взламывать игры
14
Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО
8
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
5
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
2

Сейчас обсуждают

Вежливый L_E O P A R_D
13:10
ну че дaлбаебы, готовы к укр. наступлению? Скоро начнется. ВСУ разгромили российские военные базы на Азовском и Черном морях Удары нанесены по оккупантам в Геническе, Скадовске, Рыково и Лазурном.
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
Saf- Saf
13:06
https://youtu.be/irfjMfkhgGM
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
Игорь Виноградов
13:06
У 1070 нет лучей. И потому она GTX, а не RTX. Все игры на максимальных говоришь? Если ты гамаешь в танки или доту, то да. А если death stranding, hogvards legends, cyberpunk - твоя 1070 захлебнутся на...
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
DonCarleone
13:03
до последнего хохла, всё по плану идёт у милли
Милли пообещал «очень кровавое» и «очень долгое» контрнаступление ВСУ
Saf- Saf
13:03
"никто не умер"))))
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
Дмитрий Ежов
13:03
Выглядит это, как гавканье собаки в след ушедшего поезда. Вначале американцы недвусмысленно посылают венгров на х..., а в ответ венгры заявляют, что раз так, то они обиделись и сами пошли на х...
Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS после игнора со стороны Соединенных Штатов
DonCarleone
13:01
В Москве планируют удары ракетой Сармат по поставщикам ракет Storm Shadow.
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
Николай Герус
13:00
Как можно писать новость ссылаясь на чьи то зарубежные ресурсы не предоставив ни одной ссылки на эти статьи. Таким образом я могу заявить, как писал российский информационный ресурс царьград россияне ...
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
DonCarleone
12:59
на белом коне с шашкой наголо))))
Сырский пытается внушить оптимизм ВСУ под Бахумтом, подбаривая свою пехоту словами "Вагнера" нет
CoverLocker
12:59
Даже если что-то иногда падает, то по темпам это ниже в 3-5 раз, чем производится.
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем