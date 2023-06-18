15 июня из 13-летней «спячки» вышел «кит», на счету которого удерживалась сумма в 50 BTC. Он перевел все сбережения на другой кошелек

реклама

Пользователь, который был в "спячке" в течение 13 лет, в июне вернулся на рынок и перевел свои 50 BTC на другой кошелек. Если предположить, что он продал свои биткоины в рамках внебиржевой сделки, то при текущей цене криптовалюты он мог получить прибыль около $1,28 млн.

Такое значительное увеличение инвестиции можно рассматривать как ошеломляющий результат долгосрочного роста курса биткоина. На момент покупки в 2010 году курс составлял всего $0,07 за один BTC, а на пике курса в 2021 году он превышал $64,15 тысячи. Это привело к тому, что стоимость портфеля выросла до $3,2 млн.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Интересно отметить, что в последнее время мы наблюдаем увеличение активности "китов" на рынке криптовалют, не только в отношении биткоина, но и Ethereum. "Китами" обычно называют пользователей, контролирующих большие объемы криптовалюты. Дя такого статуса количество составляет 1000 BTC, но иногда к "китам" относятся и кошельки с 10 BTC.