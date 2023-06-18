15 июня из 13-летней «спячки» вышел «кит», на счету которого удерживалась сумма в 50 BTC. Он перевел все сбережения на другой кошелек
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Пользователь, который был в "спячке" в течение 13 лет, в июне вернулся на рынок и перевел свои 50 BTC на другой кошелек. Если предположить, что он продал свои биткоины в рамках внебиржевой сделки, то при текущей цене криптовалюты он мог получить прибыль около $1,28 млн.
Такое значительное увеличение инвестиции можно рассматривать как ошеломляющий результат долгосрочного роста курса биткоина. На момент покупки в 2010 году курс составлял всего $0,07 за один BTC, а на пике курса в 2021 году он превышал $64,15 тысячи. Это привело к тому, что стоимость портфеля выросла до $3,2 млн.
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Интересно отметить, что в последнее время мы наблюдаем увеличение активности "китов" на рынке криптовалют, не только в отношении биткоина, но и Ethereum. "Китами" обычно называют пользователей, контролирующих большие объемы криптовалюты. Дя такого статуса количество составляет 1000 BTC, но иногда к "китам" относятся и кошельки с 10 BTC.
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