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Центральные банки мира активно исследуют и проводят эксперименты с цифровыми валютами центральных банков (CBDC). Эти эксперименты направлены на проверку различных вариантов использования CBDC, включая офлайн-платежи, а также разработку соответствующих технологических решений.
Лондонский инновационный центр Банка международных расчетов и Банк Англии являются ведущими участниками в этой области и разработали несколько функций интерфейса прикладного программирования (API) для тестирования более 30 вариантов использования CBDC. Это включает различные методы оплаты, такие как онлайн, офлайн и в магазине, с использованием QR-кодов, мобильных телефонов и смарт-карт.
Однако стоит отметить, что в США отношение к CBDC до сих пор остается настороженным, и законопроекты, такие как тот, который был представлен и заблокировал запуск CBDC, свидетельствуют об этом. Некоторые штаты, включая Флориду, также запретили использование CBDC на законодательном уровне. Это свидетельствует о разнообразии мнений и подходов к внедрению CBDC в разных юрисдикциях.
Банк международных расчетов и другие международные организации, такие как BIS, продолжают активно исследовать и экспериментировать с CBDC, чтобы лучше понять их потенциальные преимущества и риски. Консультации и вовлечение частного сектора являются важными этапами в этом процессе, поскольку они помогают определить возможные применения и разработать необходимую инфраструктуру для успешного внедрения CBDC.