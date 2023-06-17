Чтoбы пpoлить cвeт нa цeнoвыe пepcпeктивы Ethereum (ETH) нa кoнeц июня, cooбщecтвo CoinMarketCap выpaзилo cвoё мнeниe пo этoму пoвoду

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Согласно сообществу CoinMarketCap, они прогнозируют среднюю цену Ethereum в конце июня 2023 года на уровне $1809, что представляет потенциальное повышение цены на 10,31% относительно текущей. Их прогнозы по Ethereum обладают точностью впечатляющих 92,25%. Однако, стоит отметить, что точность прогнозов цены Ethereum к концу мая превысила 98%.

На 15 июня Ethereum торговался по цене $1666 с дневными потерями в 3,7%. За неделю потери составили почти 10%, с торговым диапазоном от $1622 до $1916.

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Отмечается, что заявление Федеральной резервной системы о возможном повышении ставки к концу 2023 года способствовало снижению цены Ethereum ниже уровня поддержки в $1720.