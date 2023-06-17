-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
реклама
Согласно сообществу CoinMarketCap, они прогнозируют среднюю цену Ethereum в конце июня 2023 года на уровне $1809, что представляет потенциальное повышение цены на 10,31% относительно текущей. Их прогнозы по Ethereum обладают точностью впечатляющих 92,25%. Однако, стоит отметить, что точность прогнозов цены Ethereum к концу мая превысила 98%.
На 15 июня Ethereum торговался по цене $1666 с дневными потерями в 3,7%. За неделю потери составили почти 10%, с торговым диапазоном от $1622 до $1916.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-30% на стиралку Бош 4 серии
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
Отмечается, что заявление Федеральной резервной системы о возможном повышении ставки к концу 2023 года способствовало снижению цены Ethereum ниже уровня поддержки в $1720.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.