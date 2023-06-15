Aнaлитичecкaя плaтфopмa Lookonchain выявилa кpиптoкитa, кoтopый пoтpaтил $ 16,26 млн нa пoкупку 9 641 ETH пo цeнe $ 1 687 пocлe нeдaвнeгo пaдeния цeн

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

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Исследовательская платформа Lookonchain провела анализ криптовалютных транзакций, выявив влиятельного криптокита, который совершил несколько успешных операций на покупку и продажу эфириума (ETH). Согласно данным Lookonchain, данный криптокит потратил в общей сложности $16,26 млн на покупку 9 641 ETH по цене $1 687 после недавнего снижения цены на эту криптовалюту.

Продолжая свои торговые маневры, этот кит также осуществил приобретение 8 701 ETH по цене $1 589 в марте текущего года. Более того, в марте 2022 года и марте 2023 года криптокит обменял 928 Wrapped Bitcoin (WBTC) на 13 771 ETH, что эквивалентно $22,86 млн.

Последний значительный успех криптокита пришел с продажей 10 427 ETH по цене $1 947, что позволило ему заработать $20,2 млн в апреле текущего года.

Специалисты Lookonchain считают этого криптокита "умными деньгами", отмечая его превосходные торговые решения. За последние пять недель торговля ETH принесла криптокиту около 20% прибыли.

Стремительное восстановление цены ETH до уровня, соответствующего покупке в марте, указывает на поддержку данного уровня в истории цен. После резкого снижения в результате заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил за приостановку агрессивного повышения процентных ставок, однако ожидается возможность нового резкого роста до конца года. В результате заявления Пауэлла цена ETH снизилась до $1 642 и в настоящий момент колеблется в указанном диапазоне.

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Из указанных данных следует, что данный криптокит продолжает хранить значительное количество ETH, составляющее 24 797 ETH или около $40,85 млн по текущим ценам.