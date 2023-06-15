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В результате недавних судебных разбирательств между фирмой Ripple, эмитентом криптовалюты XRP, и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, на рынке криптовалют наблюдаются существенные колебания в цене данного актива. Яссин Мобарак, основатель компании Dizer Capital, высказал подозрения о том, что трейдеры активно дампят цену XRP, заранее зная о продвижении судебного дела.
Новость о публикации документов Хинмана, связанных с судебным разбирательством между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, вызвала резкий подъем цены токена XRP 1 июня. Однако, позитивный тренд быстро сменился падением, вызванным большим количеством продажи монет и массовым дампом актива.
Яссин Мобарак утверждает, что опытные трейдеры на биржах знали о том, что развитие юридической баталии между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США неизбежно приведет к снижению цены XRP. В результате, они начали сбрасывать актив, как только цена начала расти. Мобарак предполагает, что аналогичная тенденция повторится после вынесения судебного решения в этом деле.
Данные о объеме торговли XRP на бирже Bitstamp подтверждают заявление Мобарака и свидетельствуют о стремительном росте числа купленных токенов, предшествующем массовой продаже монет. Этот дамп произошел в два этапа, причем во второй фазе трейдеры избавились от еще большего количества активов.