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ФPC ocтaвилa cтaвку бeз измeнeний, цeнa биткoинa упaлa нижe $25 тыc
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Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение оставить базовый диапазон ставок по федеральным фондам без изменений, подтверждая свою осторожность в оценке влияния предыдущих мер по ужесточению денежно-кредитной политики на экономику. Решение ФРС было предсказуемым, однако оно не прошло без последствий для рынка криптовалют.

В момент объявления ставок цена биткоина (BTC) практически не изменилась, однако ночью произошло падение его стоимости ниже отметки в $25 000. Это происходит в контексте непрерывного медвежьего рынка биткоина, который начался после исторического пика цены около $69 000 в конце 2021 года. Одной из множества причин снижения стоимости криптовалюты является серия агрессивных повышений процентных ставок ФРС.

Федеральная резервная система начала ужесточение денежно-кредитной политики в марте 2022 года, последовательно повышая ставки на 10 заседаниях и достигнув текущего уровня 5,0%. Главная цель ФРС заключается в обуздании инфляции, которая на тот момент превышала 8% годовых. Постепенное замедление инфляции в течение прошлого года стало положительным сигналом, однако показатель в 4% по Индексу потребительских цен (ИПЦ) все еще превышает целевую отметку в 2%, установленную центральным банком.

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Вместе с решением по ставкам, ФРС опубликовала квартальные экономические прогнозы. В них указано, что окончательная ставка по федеральным фондам на 2023 год составит 5,6%.

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