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Согласно прогнозам сообщества CoinMarketCap, крупного ресурса, специализирующегося на отслеживании и анализе криптовалют, цена токена XRP к 30 июня 2023 года ожидается на уровне $0,4792. Этот прогноз указывает на снижение цены XRP на 7% относительно ее текущего значения.
Несмотря на недавние колебания на крипторынке, сообщество CoinMarketCap гордится высоким уровнем точности в 88,76% в прогнозировании динамики XRP за последние шесть месяцев. Таким образом, аналитики этого сообщества считают, что к концу июня текущего года XRP продолжит показывать некоторое снижение в цене.
Криптоаналитик Михаэль ван де Поппе также высказал свое мнение относительно цены XRP. Он отмечает, что XRP в настоящее время сталкивается с значительным уровнем сопротивления. В случае, если токен продолжит двигаться вниз, аналитик рассматривает возможность покупки XRP в ценовом диапазоне от $0,48 до $0,49.
Однако, чтобы сохранить восходящий импульс, XRP должен преодолеть отметку в $0,55 в ближайшее время, согласно Михаэлю ван де Поппе.
Необходимо отметить, что прогнозы и мнения, представленные сообществом CoinMarketCap и аналитиком Михаэлем ван де Поппе, основаны на текущих рыночных условиях и анализе. Криптовалютные рынки подвержены высокой степени волатильности и изменчивости, и цены токенов могут существенно изменяться в короткие промежутки времени. Инвестиционные решения всегда следует принимать на основе собственного анализа и консультации с финансовыми экспертами.