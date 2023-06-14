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Питер Брандт, как эксперт в криптосообществе, выразил мнение, что все криптовалюты, за исключением биткоина (BTC), являются фальшивками или скамом. Он считает, что биткоин будет единственной криптовалютой, которая преуспеет в долгосрочной перспективе.
В своих высказываниях, Брандт подчеркивает значимость биткоина, относя его к "настоящему наследию". Он сравнивает Ethereum (ETH) с серебром, признавая, что вероятно ETH выживет, но считает, что настоящее значение лежит именно в биткоине.
Важно отметить, что это мнение Питера Брандта и не является всеобщим консенсусом в криптосообществе. В сфере криптовалют существует множество мнений и точек зрения, и оценка каждой криптовалюты зависит от индивидуальных исследований, рисковых предпочтений и инвестиционной стратегии каждого отдельного инвестора.
Инвестиции в криптовалюты всегда сопряжены с высокими рисками, и перед принятием решения об инвестировании необходимо провести собственное исследование и обратиться к различным мнениям и источникам информации.