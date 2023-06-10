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Петербургская фондовая биржа (СПБ Биржа) была свидетелем ряда значимых событий на фондовом рынке. Взглянем на пять ключевых событий, которые привлекли внимание инвесторов и трейдеров.
Apple достигли новых высот перед презентацией первой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. В день ожидания нового продукта, акции компании выросли до исторического максимума, подорожав на 2,2% до уровня $184,95 на СПБ Бирже. Этот рекордный рост подчеркнул огромный интерес инвесторов к инновационным продуктам Apple и укрепил позицию компании на фондовом рынке.
Американская биржа NASDAQ отменила решение о делистинге акций группы компаний "Яндекс" — Yandex N.V. После того, как "Яндекс" подал апелляцию, СПБ Биржа удовлетворила ее и приняла решение сохранить акции "Яндекса" в биржевом списке. Это решение позволило сохранить интересы инвесторов и подчеркнуло значимость реструктуризации компании, в результате которой основная часть бизнеса "Яндекса" будет выделена в отдельную группу компаний.
Акции криптобиржи Coinbase подверглись значительному снижению на СПБ Бирже после объявления о подаче иска со стороны SEC. В результате новости об иске, акции Coinbase упали на 21% в начале торгового дня, но затем частично восстановились, закрывшись со снижением в 12%. Это событие вызвало тревогу среди инвесторов и подчеркнуло растущее влияние регулирующих органов на криптовалютный сектор.
Компания Tesla также привлекла значительное внимание на СПБ Бирже. После сообщения о соглашении с General Motors о едином стандарте сети зарядки электрокаров, акции Tesla подскочили на 7%. Это свидетельствует о росте доверия инвесторов к компании и ее позиции на рынке электромобилей.
Биржевые цены на кофе сорта робуста (Robusta) достигли рекордных значений на СПБ Бирже. Июльские фьючерсы на кофе Robusta подскочили на 2%, достигнув уровня $2815 за тонну. Этот показатель стал самым высоким с момента запуска торгов кофейными контрактами в 2008 году. Рост цен на кофе Robusta составил более чем 50% с начала года, обусловленный увеличением спроса, неблагоприятными погодными условиями и ростом цен на удобрения.
Дебют акций Apple и решение по сохранению акций "Яндекса" на биржевом списке СПБ Биржи вызывают оптимизм среди инвесторов. Взаимодействие с такими крупными технологическими компаниями, как Apple и "Яндекс", подтверждает привлекательность СПБ Биржи для листинга и торговли акциями. Эти события могут привлечь больше инвесторов и укрепить позицию биржи в финансовом сообществе.