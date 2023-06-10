Пять заметных событий на мировых биржах, за которыми следили инвесторы. Рассказываем о самых важных историях последних дней на финансовых рынках

реклама

Петербургская фондовая биржа (СПБ Биржа) была свидетелем ряда значимых событий на фондовом рынке. Взглянем на пять ключевых событий, которые привлекли внимание инвесторов и трейдеров.

Apple достигли новых высот перед презентацией первой гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. В день ожидания нового продукта, акции компании выросли до исторического максимума, подорожав на 2,2% до уровня $184,95 на СПБ Бирже. Этот рекордный рост подчеркнул огромный интерес инвесторов к инновационным продуктам Apple и укрепил позицию компании на фондовом рынке.

Американская биржа NASDAQ отменила решение о делистинге акций группы компаний "Яндекс" — Yandex N.V. После того, как "Яндекс" подал апелляцию, СПБ Биржа удовлетворила ее и приняла решение сохранить акции "Яндекса" в биржевом списке. Это решение позволило сохранить интересы инвесторов и подчеркнуло значимость реструктуризации компании, в результате которой основная часть бизнеса "Яндекса" будет выделена в отдельную группу компаний.

Акции криптобиржи Coinbase подверглись значительному снижению на СПБ Бирже после объявления о подаче иска со стороны SEC. В результате новости об иске, акции Coinbase упали на 21% в начале торгового дня, но затем частично восстановились, закрывшись со снижением в 12%. Это событие вызвало тревогу среди инвесторов и подчеркнуло растущее влияние регулирующих органов на криптовалютный сектор.

Компания Tesla также привлекла значительное внимание на СПБ Бирже. После сообщения о соглашении с General Motors о едином стандарте сети зарядки электрокаров, акции Tesla подскочили на 7%. Это свидетельствует о росте доверия инвесторов к компании и ее позиции на рынке электромобилей.

Биржевые цены на кофе сорта робуста (Robusta) достигли рекордных значений на СПБ Бирже. Июльские фьючерсы на кофе Robusta подскочили на 2%, достигнув уровня $2815 за тонну. Этот показатель стал самым высоким с момента запуска торгов кофейными контрактами в 2008 году. Рост цен на кофе Robusta составил более чем 50% с начала года, обусловленный увеличением спроса, неблагоприятными погодными условиями и ростом цен на удобрения.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Дебют акций Apple и решение по сохранению акций "Яндекса" на биржевом списке СПБ Биржи вызывают оптимизм среди инвесторов. Взаимодействие с такими крупными технологическими компаниями, как Apple и "Яндекс", подтверждает привлекательность СПБ Биржи для листинга и торговли акциями. Эти события могут привлечь больше инвесторов и укрепить позицию биржи в финансовом сообществе.