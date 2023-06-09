Binance.US объявляет о удалении 10 торговых пар и приостановке внебиржевой торговли. Криптобиржа реагирует на изменения рынка и регуляторные давления

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Важная новость для трейдеров и инвесторов на криптовалютном рынке: американское подразделение крупной криптобиржи Binance, Binance.US, объявило о намечающемся удалении 10 торговых пар и приостановке внебиржевой торговли.

Binance.US проведет удаление 10 торговых пар, связанных с биткоином и BUSD, из раздела расширенной торговли. Список включает в себя следующие пары: ATOM/BTC, BCH/BTC, DOT/BTC, LRC/BTC, MANA/BTC, UNI/BTC, VET/BTC, XTZ/BTC, HBAR/BUSD и ONE/BUSD.

Это решение пришло в ответ на изменения на криптовалютном рынке и внешние факторы, включая регуляторные давления. Binance.US стремится обеспечить лучший опыт торговли и защиту интересов своих пользователей.

Кроме того, криптобиржа объявила о временной приостановке внебиржевой торговли. В ближайшие недели и месяцы пользователи будут проинформированы о точной дате отключения этой функции. Binance.US принимает эти меры в целях обеспечения безопасности и соответствия требованиям регуляторов.

Это не первое значительное изменение, связанное с Binance.US. Компания оказалась под вниманием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая подала в суд на Binance и ее CEO Чанпэна Чжао, предъявив 13 обвинений, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг. Регулятор также потребовал заморозки активов Binance.US. Компания отметила, что действия SEC являются необоснованными.

Binance.US принимает эти изменения и меры в ответ на изменяющиеся регуляторные требования и стремится обеспечить своим пользователям безопасную и устойчивую торговлю на платформе. Компания активно работает над соблюдением соответствующих правил и нормативов, чтобы обеспечить прозрачность и доверие на рынке криптовалют.

Решение о удалении 10 торговых пар, связанных с биткоином и BUSD, позволит Binance.US сосредоточиться на более востребованных и ликвидных активах, отвечающих интересам и требованиям трейдеров. Компания продолжит оказывать поддержку и предоставлять доступ к широкому спектру других торговых пар и инструментов.

Пользователи Binance.US могут быть уверены, что их активы и интересы будут защищены в соответствии с принятой политикой безопасности и соответствующими нормативными требованиями. Компания продолжит сотрудничество с регуляторами и улучшение своих систем и процессов для обеспечения безопасной и надежной торговли на платформе.

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Binance.US остается одной из ведущих криптобирж на американском рынке, и ее решение адаптироваться к изменениям и стремиться к соблюдению требований регуляторов подчеркивает ее приверженность долгосрочной устойчивости и развитию криптовалютной индустрии в целом.