Lens Protocol, инновационная социальная платформа на базе Web3, успешно завершила раунд финансирования, привлекла значительные $15 млн

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Lens Protocol, ведущая платформа Web3, объявила о завершении успешного раунда финансирования, в ходе которого удалось привлечь значительные $15 млн. Ведущим инвестором стала IDEO CoLab Ventures, при поддержке General Catalyst, Blockchain Capital, Palm Tree, а также вклады от влиятельных представителей криптографической индустрии, включая CEO Uniswap Хайдена Адамса, главу OpenSea Алекса Аталлу, предпринимателя Баладжи Сринивасана и соучредителя Polygon Сандипа Наилвала.

Lens Protocol, созданный командой Aave, представляет собой инновационную социальную платформу, основанную на технологии блокчейна Polygon. Она предоставляет пользователям возможность создавать приложения, взаимодействовать друг с другом и подписываться на обновления интересующих их людей. Уникальной особенностью Lens Protocol является то, что каждая учетная запись на платформе представлена в виде невзаимозаменяемого токена, который обеспечивает полное владение профилем пользователя. Кроме того, NFT-токены, привязанные к каждому профилю, сохраняют полную историю всех сообщений, зеркал, комментариев и другого контента.

Представитель проекта высказал свое видение будущего, сказав: «Предлагая полное владение учетной записью и социальный капитал людям, Lens стремится изменить то, как мы создаем ценность, делимся ею и монетизируем в интернете».

Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие экосистемы Lens Protocol. Команда платформы планирует использовать инвестиции для расширения функционала и привлечения новых пользователей.

Lens Protocol был анонсирован командой Aave в июле 2021 года и уже в феврале 2022 года состоялся его официальный запуск. Он был задуман как инновационная альтернатива традиционным социальным платформам, таким как Twitter, на блокчейне Ethereum. Однако благодаря своей децентрализованной архитектуре и использованию смарт-контрактов на блокчейне Polygon, Lens Protocol обещает предоставить пользователям больше контроля над их социальным опытом и значительно улучшить способ взаимодействия и обмена ценностями в онлайн-среде.

Привлечение $15 млн финансирования является важным шагом в развитии Lens Protocol. Эта значительная сумма инвестиций подтверждает потенциал и перспективы платформы, а также поддержку ее ведущих инвесторов, которые признают значимость и уникальность предлагаемых Lens преимуществ.

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Lens Protocol доказывает, что Web3-платформы находятся на передовой цифровой революции, переворачивая традиционные модели взаимодействия и предлагая новые способы создания, обмена и монетизации ценности в онлайн-мире. С привлечением $15 млн финансирования Lens Protocol становится одним из ключевых игроков в этом преобразовательном пространстве и продолжает вести нас в будущее социальных сетей, основанных на технологии блокчейна.