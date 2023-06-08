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ARK Invest выделила $15 млн на акции Block
Впечатляющая сумма в размере $15 млн была выделена одной из ведущих инвестиционных компаний — ARK Invest — на покупку акций компании Block. Это решение ARK Invest вызывает живой интерес в инвестиционном сообществе и подчеркивает их уверенность в потенциале и перспективах компании Block
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Инвестиционная компания ARK Invest объявила о своих последних действиях на фондовом рынке. Они выделили целых $15 млн на покупку акций компании Block, основанной известным предпринимателем Джеком Дорси.

Согласно отчету ARK Invest, три из их биржевых фондов приобрели ценные бумаги Block на общую сумму, превышающую $15 млн. Этот шаг подтверждает уверенность ARK Invest в потенциале компании Block и их стремление увеличить свои позиции на рынке.

Структуры фирмы Кэти Вуд, под управлением которой находятся фонды ARK Invest, теперь контролируют 227 365 акций Block. Этот значительный пакет акций позволяет ARK Invest иметь значительное влияние на будущее развитие компании.

После покупки акций Block, балансы по ценным бумагам фондов компании изменились следующим образом: флагманский фонд ETF ARK Innovation составляет $483 млн, ETF ARK Next Generation - $96 млн, а TF ARK Fintech Innovation - $83 млн.

На фоне этих событий, стоимость акций Block также продемонстрировала некоторый рост. На момент написания новости, цена акций Block составляла $66,24, с повышением на 0,39% за сутки. Это может указывать на положительные перспективы и доверие, которое инвесторы испытывают к компании.

Не следует забывать, что ARK Invest уже ранее проявляла интерес к компании Block. В марте этого года, они также приобрели акции Block и Coinbase на общую сумму $12,6 млн. После перерыва в несколько месяцев, фирма Кэти Вуд возобновила покупку акций Coinbase в октябре 2022 года и последовательно наращивала свои позиции.

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ARK Invest продолжает активно следить за изменениями на финансовых рынках и стремится к диверсификации своего инвестиционного портфеля. Их последние вложения в акции компании Block свидетельствуют о вере в потенциал и перспективы этой компании в будущем.

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