Эксперт Credible Crypto предсказывает взрывной рост биткоина: Возвращение к историческому максимуму в ближайшем будущем?

реклама

Ведущий аналитик Credible Crypto предсказывает будущий рост биткоина. Несмотря на текущую волну распродаж и нестабильность, вызванную иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США против крупнейшей криптоплощадки, аналитик утверждает, что крупные институциональные инвесторы активно начинают накапливать биткоин, видя возможность выгодных долгосрочных инвестиций.

Credible Crypto ожидает, что биткоин может вернуться выше отметки в $27,5 тысячи, что может стать прологом к устойчивому бычьему тренду. В своих прогнозах эксперт отмечает, что в этом году биткоин может обновить свой исторический максимум, принося радость инвесторам, которые верят в потенциал и перспективы криптовалюты.

На текущий момент, котировки биткоина колеблются около уровня $26 тысяч, однако следует отметить, что цена по-прежнему держится выше SMA-200 на недельном графике. Это может быть признаком того, что рынок сохраняет некоторую стабильность и показывает потенциал для будущего роста.

Одновременно с прогнозом для биткоина, аналитик также обращает внимание на рост эфириума. В последние сутки этот актив продемонстрировал повышение в цене на 3%, удерживаясь выше отметки в $1800. Это может указывать на то, что несмотря на неопределенность на рынке, некоторые альткоины сохраняют свою привлекательность и вызывают интерес инвесторов.

Однако, помимо положительных новостей, стоит отметить, что объемы торгов мемкоинами на децентрализованных биржах достигли исторического максимума. В частности, мемтокен PEPE, ставший популярным в последнее время, за последние сутки потерял более 13% своей стоимости, являясь самым сильно падающим активом среди топ-100 криптовалют по уровню капитализации. Это может указывать на то, что волатильность и риски, связанные с некоторыми мемтокенами, остаются значительными.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD RTX 3070 за 45 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Биткоин остается центром внимания и основным объектом прогнозов в индустрии криптовалют. Эксперты согласны в том, что его потенциал как цифрового актива и хранителя стоимости остается высоким.