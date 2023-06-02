Вроде собирались запрещать криптовалюту, но она не сдается

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Росбанк, один из крупнейших банков в России, объявил о важном новом шаге в развитии финансовых услуг. Банк впервые среди своих конкурентов предлагает клиентам возможность осуществлять трансграничные платежи в криптовалюте. Эта инициатива позволит клиентам использовать цифровые активы для переводов и расчетов с партнерами и контрагентами за пределами страны.

Выполнение этих транзакций будет осуществляться через сотрудничество с финтех-компанией B-crypto, национальным лидером в области финансовых технологий. Благодаря этому партнерству, клиенты Росбанка смогут выбирать любую криптовалюту для проведения своих операций, включая популярные активы, такие как Bitcoin и USDT.

Этот шаг отражает стремление Росбанка быть инновационным лидером на финансовом рынке России. Банк отвечает на растущий интерес клиентов к криптовалютам и готов предложить им передовые финансовые инструменты. Запуск трансграничных платежей в криптовалюте дает клиентам возможность быстро и удобно отправлять деньги за границу, не зависимо от географических преград.

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