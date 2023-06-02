В мире криптовалют происходит множество событий, которые отражают различные аспекты этой финансовой сферы. Рынок Bitcoin сталкивается с нестабильностью, в то время как стабильные цифровые активы продолжают привлекать внимание. Регулирующие органы и правоохранительные структуры также активно взаимодействуют с криптобиржами и расследуют потенциальные нарушения.

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Финансовые рынки продолжают оставаться в центре внимания в свете последних событий. Вчера Bitcoin завершил свой первый в 2023 году месяц с отрицательной динамикой, снизившись почти на 7%. Это стало разочарованием для многих инвесторов, которые надеялись на его стабильный рост.

В других новостях, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск, столкнулся с обвинениями в инсайдерской торговле Dogecoin. Это вызвало некоторую неуверенность среди его последователей и инвесторов.

В мире криптовалют также появились новости из Гонконга, где запущен долларовый стейблкоин First Digital USD (FDUSD), доступный в сетях Ethereum и BNB Chain. Это может быть важным шагом в развитии криптовалютного пространства и стимулировать интерес к стабильным цифровым активам.

USDT, самая популярная стейблкоиновая криптовалюта, сегодня достигла рекордной капитализации за все время существования, превысив отметку в 83,2 миллиарда USDT. Это подтверждает ее значительную популярность и доверие, которое она получила от криптовалютного сообщества.

Полиция ведет расследование в отношении криптобиржи Gate, после того как за последние 24 часа с биржи было выведено более 140 миллионов долларов, что составляет 10% от ее чистых резервов. Это вызвало беспокойство и подчеркнуло важность безопасности и надежности криптовалютных платформ.

Важные новости поступают и из Китая, где сообщается, что поиск в популярном китайском мессенджере WeChat начал поддерживать отображение курса обмена Bitcoin. Это отражает повышенный интерес к криптовалютам в Китае и может способствовать их дальнейшему распространению.

Объемы торгов на централизованных криптобиржах в мае снизились до минимального показателя с октября 2020 года, составив около 424 миллиардов долларов. Это указывает на снижение активности на традиционных биржах и может быть связано с переносом торговли на децентрализованные платформы или с общим снижением интереса к криптовалютам на данный момент.

TON Foundation, создатели проекта TON, предлагают новый механизм, который позволит сжигать 50% комиссий за транзакции пользователей. Это предложение может способствовать улучшению эффективности сети и стимулировать больше людей использовать и инвестировать в криптовалюты.

FLOKI, популярная мем-криптовалюта, объявила о партнерстве с Binance Pay. Это сотрудничество может облегчить использование FLOKI в качестве средства платежа и расширить его присутствие в мире криптовалют.

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И в заключение, интересный эксперимент происходит в Уругвае, где покупка продуктов в обычном магазине теперь стала возможной с помощью Bitcoin. Это еще один пример принятия криптовалют в повседневной жизни.