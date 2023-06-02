Коллективный иск обвиняет Маска в манипуляции ценой Dogecoin и последующем обвале

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Илон Маск, известный предприниматель и технологический магнат, оказался в центре скандала после обвинений в инсайдерской торговле криптовалютой Dogecoin (DOGE). В рамках коллективного иска Маска обвиняют в том, что он преднамеренно повысил цену Dogecoin на более чем 36 000% за последние два года, а затем осуществил продажу на сумму $124 млн в апреле после замены логотипа своего аккаунта в Twitter.

Илон Маск, который публично выражал свою поддержку Dogecoin и даже называл его "шуткой-криптовалютой", стал одним из ключевых фигур, способствующих росту популярности и цены DOGE. Его твиты и высказывания в интервью оказывали значительное влияние на рынок криптовалюты, вызывая всплески и падения цены.

Однако, в соответствии с коллективным иском, Маск якобы использовал свое влияние для умышленного манипулирования ценой Dogecoin в своих интересах. После значительного роста криптовалюты, особенно после его выступлений в социальных сетях, Маск продал свои DOGE на сумму впечатляющих $124 млн, вызвав обвал цены и причинив ущерб множеству инвесторов.

Коллективный иск, поданный против Маска, требует независимого расследования инсайдерской торговли и возможного манипулирования рынком Dogecoin. Представители истца считают, что такие действия Маска нанесли серьезный ущерб инвесторам, включая тех, кто вложился в Dogecoin на основе его рекомендаций и высказываний.

Илон Маск пока не прокомментировал претензии, высказанные в коллективном иске. Однако, ранее он отрицал обвинения в манипуляции рынком криптовалюты и подчеркивал свою поддержку инноваций и развития блокчейн-технологий.

Ситуация с обвинениями в инсайдерской торговле Dogecoin стала объектом внимания не только криптовалютного сообщества, но и регуляторных органов. Возможные последствия для Маска могут варьироваться от штрафов и ограничений на участие в финансовых рынках до серьезных юридических последствий, включая потенциальное возбуждение уголовного дела.

Независимо от исхода этого спора, инцидент с Илоном Маском подчеркивает необходимость прозрачности и этического поведения в криптовалютной индустрии. Регуляторы и участники рынка все более внимательно следят за проявлениями манипуляций и несанкционированной торговли, чтобы обеспечить защиту интересов инвесторов и сохранить интегритет рынка.

















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