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Несмотря на общее падение криптовалютного рынка, Ethereum (ETH) продемонстрировал устойчивость и смог удержаться лучше, чем Bitcoin (BTC).
За последние 12 месяцев Ethereum торгуется в горизонтальном диапазоне, что свидетельствует о стабильности его цены. В то время как Bitcoin испытывал значительные колебания, Ethereum показывал более плавное движение, что привлекает внимание инвесторов и трейдеров.
Анализ недельного графика выдает смешанные сигналы для Ethereum. В то время как некоторые индикаторы указывают на возможное снижение цены, другие сигналы свидетельствуют о бычьем тренде. Это создает определенную неопределенность в отношении дальнейшего движения цены Ethereum.
Однако, дневной график предоставляет более оптимистичные данные. Здесь наблюдается явное преобладание бычьего тренда, что может указывать на возможное укрепление Ethereum в ближайшем будущем.
Важным моментом для инвесторов будет уровень ₿0,062. Если цена Ethereum упадет ниже этого значения, это может стать сигналом о наступлении медвежьего тренда, что может потенциально привести к дальнейшим снижениям цены.