Рынок стейблкоинов сокращается уже 14-й месяц подряд, что является тревожной тенденцией для цен на криптовалюту. Общая рыночная капитализация стейблкоинов в мае упала до 130 миллиардов долларов, самого низкого уровня с сентября 2021 года.





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TrueUSD (TUSD), стейблкоин, который претерпевал снижение в последние месяцы, удивил инвесторов своим восстановлением на рынке. На протяжении 14-го месяца сокращения рынка стейблкоинов, общая рыночная капитализация этих цифровых активов упала до минимального уровня с сентября 2021 года, достигнув 130 миллиардов долларов в мае.

Однако, в отличие от большинства стейблкоинов, TrueUSD сумел восстановиться и занять второе место среди самых популярных стейблкоинов на централизованных биржах. Этот резкий рост стал возможным благодаря успешному продвижению TrueUSD на ведущей мировой криптовалютной платформе Binance.

Повышенное внимание и популярность, которые TrueUSD получил на Binance, свидетельствуют о доверии трейдеров к этому стейблкоину. TrueUSD отличается высокой степенью прозрачности и надежности, предлагая трейдерам устойчивость цены и безопасность средств.

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Пока рынок стейблкоинов продолжает сокращаться, возрождение TrueUSD демонстрирует его конкурентоспособность и потенциал для дальнейшего роста. Такое восстановление важно для инвесторов, которые ищут стабильные и надежные цифровые активы для сохранения и управления своими средствами.