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Эта величественная башня внешне будет напоминать символический биткоин, но ее значение для крипто-сообщества превышает ожидания. В рамках этого проекта планируется создание уникальной сети отелей, в которых гостей будут вознаграждать NFT-токены. И что это значит для посетителей? Давайте разберемся.
Каждый гость, заселяющийся в один из этих футуристических отелей, становится обладателем NFT-токена. Эти токены открывают перед их владельцами эксклюзивные возможности, которые недоступны для остальных. Например, это может быть приоритетное обслуживание, бесплатный доступ к роскошным спа-центрам и фитнес-залам, а также эксклюзивные предложения от местных ресторанов и магазинов.
Однако инновации не ограничиваются лишь наградами в виде NFT-токенов. Весьма интересной особенностью этих отелей является то, что арендная плата, уплачиваемая гостями, будет рассматриваться как стейкинг криптовалюты. Что это значит? Гости смогут получать годовую процентную ставку на свою арендную плату, превращая свое пребывание в отеле в доходное вложение. Это дает возможность гостям не только насладиться комфортным проживанием, но и получить финансовые выгоды от своего визита.
Биткоин-башня в Дубае представляет собой революционный подход к гостеприимству и использованию криптовалюты в повседневной жизни. Она не только предоставит уникальный опыт для своих посетителей, но и поспособствует расширению принятия криптовалют и блокчейн-технологий.