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Binance - одна из ведущих криптовалютных бирж в мире - анонсировала запуск своего первого метавселенной реалити-шоу "Build The Block". В рамках этого шоу команды из разных стран будут соревноваться за создание наиболее креативного и инновационного блокчейн-проекта, который затем будет реализован на платформе Binance Smart Chain.
Команды будут состоять из опытных разработчиков, дизайнеров и маркетологов, которые будут работать вместе, чтобы создать свой проект. В каждом этапе конкурса будут выдаваться задания и оцениваться проекты по различным критериям, таким как оригинальность и практичность решения, его соответствие техническим требованиям и потенциальная прибыльность.
Особенностью этого метавселенной реалити-шоу является то, что участники будут работать с использованием виртуальных миров, созданных на платформе Decentraland. Это позволит им легко взаимодействовать друг с другом и с экспертами из Binance, а также просматривать и демонстрировать свои проекты в виртуальной среде.
Шоу Build The Block будет полезно не только для участников, но и для всего сообщества блокчейн-разработчиков и инвесторов, которые смогут наблюдать за развитием проектов и узнавать о последних тенденциях в индустрии. Binance также намерена использовать результаты этого мероприятия для улучшения своей платформы и привлечения новых пользователей.
Шоу Build The Block будет проходить с июня по октябрь 2023 года, а победители получат не только призы и награды, но и возможность запустить свой проект на платформе Binance Smar Chain.