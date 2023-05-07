Какие альткоины смогут заменить биткоин и покажут значительный рост в будущем криптовалюты?

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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В последнее время криптовалюты снова становятся популярными, а их стоимость постоянно растет. Одним из самых известных и уважаемых токенов является Биткоин, стоимость которого в апреле превысила отметку в 30 000 долларов США. Однако, помимо BTC, на рынке виртуальных валют существуют и другие интересные проекты, называемые Альткоинами. В этой статье мы представляем три Альткоина, которые скоро могут расцвести.

Первой из них является Solana (SOL), которая за последние семь дней выросла в цене на более чем 19%. Второй интересный Альткоин – это Dogecoin (DOGE), мемная криптовалюта, которая стала популярной благодаря действиям Илона Маска. Последняя криптовалюта в списке – Arbitrum (ARB), решение второго уровня Ethereum, которое отметило значительный рост цен.

Инвестирование в криптовалюты - на что стоит обратить внимание при поиске Альткоинов?

Первой криптовалютой в списке является Solana (SOL). За последние семь дней Solana выросла в цене на более чем 19%. Несмотря на ранее возникшие проблемы, связанные с катастрофой FTX, у Solana есть шанс вернуть свою силу в ближайшие недели.

Solana была особенно затронута катастрофой FTX. Тогда цена упала с 36 до 12 долларов. В 2023 году токен Solana восстановил свою стоимость. В ближайшие недели SOL должен быть одним из лучших Altcoinов.

Следующим токеном, заслуживающим внимания, является Dogecoin (DOGE). Это криптовалюта-мем, которая недавно сильно выросла в цене на волне популярности. В течение нескольких минут после того, как логотип Twitter был заменен на DOGE, его цена взлетела вверх.

Последней криптовалютой в списке является Arbitrum (ARB). Это решение второго уровня для Ethereum, которое также за последние несколько дней значительно повысило свою стоимость. Увеличение объема торгов на биржах после сброса 1,1 миллиона токенов ARB может склонить инвесторов к покупке этой виртуальной валюты.

Майк МакГлоун определенно может быть назван энтузиастом Биткоина. Аналитик Bloomberg Intelligence неоднократно прославлял эту криптовалюту, указывая на ее положительные качества и предсказывая ей светлое будущее.

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Однако к главным мем-монетам, таким как Dogecoin и Shiba Inu, он относится совершенно иначе.