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NataVd
Bitfarms увеличивает мощности добычи биткоина с развертыванием тысяч новых устройств
Перевод электроэнергии в электронные импульсы набирает обороты.

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Компания Bitfarms усиливает свою позицию в области добычи биткоина, развернув несколько тысяч новых устройств на своих фермах. Согласно официальной информации, опубликованной компанией, Bitfarms успешно разместила 3168 устройств Antminer T21 от Bitmine на своей ферме в городе Гарлоке, провинция Квебек. Параллельно этому, на другой ферме в городе Фарнхеме, также в провинции Квебек, было развернуто 1710 устройств Antminer T21 и 100 единиц Whatsminer M53S от MicroBT.

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Этот шаг является частью стратегии Bitfarms по увеличению своих добычных мощностей и расширению своего вклада в индустрию криптовалют. Планы компании на ближайшее будущее включают развертывание еще более 5000 новых устройств на различных объектах, в том числе на территории Пасо Пе (Парагвай).

Под руководством директора компании, Бена Ганьона, Bitfarms продолжает укреплять свою позицию как ведущий участник в области добычи биткоина. С начала текущего года компания уже успешно развернула 30 000 устройств. Ожидается, что это увеличит хешрейт и энергоэффективность компании, а также даст дополнительный импульс ее росту.

Кроме Канады, где находятся основные фермы компании, Bitfarms также активно занимается добычей биткоина в других странах, таких как Соединенные Штаты Америки, Аргентина и Парагвай. Компания придерживается стратегии использования возобновляемых источников энергии, что соответствует современным требованиям экологической устойчивости и дает ей конкурентное преимущество.

За прошедший год Bitfarms значительно расширила свой парк оборудования для добычи криптовалюты, что позволяет ей эффективно адаптироваться к изменениям в рыночных условиях. По словам президента компании, Джеффа Морфи, данное расширение поможет Bitfarms успешно справиться с вызовами и возможностями, представленными в индустрии криптовалют.

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Источник: ru.investing.com
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