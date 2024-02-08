Ключевым вопросом в сфере регулирования деятельности риелторов, является определение формы контроля

Согласно информации, представленной РИА Новости, начиная с апреля текущего года, официальные лица уделяют больше внимания обсуждениям вопросов регулирования деятельности риелторов. Заявление о предстоящих мероприятиях по этой теме сделала заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, Светлана Разворотнева.

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По ее словам, власти планируют вернуться к законопроекту, который ранее был подготовлен правительством. За последний период по этому вопросу было предложено несколько законодательных инициатив, причем, как минимум, три-четыре проекта уже были подготовлены.

Одним из ключевых вопросов, вызывающих споры в сфере регулирования деятельности риелторов, является определение формы контроля: саморегулирование или реестровая модель. В этом вопросе, по мнению Разворотневой, наиболее перспективным вариантом является создание реестров, облегчающих доступ на рынок.

Эксперты также обратили внимание на проблему мошенничества при продаже недвижимости, где наиболее распространенным методом является обман продавца. Преступники провоцируют фиктивные сделки с целью выявления преступников, привлекая одиноких граждан.