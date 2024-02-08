Однако, на рост экспорта из Мексики влияет наличие в стране китайских заводов, которые являются поставщиками товаров в США, обходя торговые ограничения.

В 2023 году поставки товаров из Мексики в Соединенные Штаты Америки заметно увеличились, достигнув показателя более чем на 475 миллиардов долларов. Этот важный момент означает, что впервые с начала века Мексика превзошла Китай по объему поставок в США, как сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на данные Министерства торговли США.

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Этот переломный момент в мировой торговле связан с рядом факторов. Во-первых, на фоне геополитической напряженности и торговых конфликтов между США и Китаем, включая введение тарифов на китайские товары еще при администрации Дональда Трампа в 2018 году, а затем их сохранение при Джо Байдене, американские компании ищут альтернативные источники поставок и производства.

По словам представителей Белого дома, ставка делается на дружественные страны или на возвращение производства обратно в США. И Мексика, в свою очередь, воспользовалась этими изменениями в мировой экономике, привлекая инвестиции и расширяя свой экспорт в США.

Однако, следует отметить, что аналитики указывают на наличие китайских заводов в Мексике, которые по-прежнему являются поставщиками товаров в США, обходя торговые ограничения. Это стало одной из причин роста экспорта из Мексики.

Следует также отметить, что наибольший спад поставок наблюдается в категориях, чувствительных к политическим и экономическим факторам, таких как компьютеры, электроника, химикаты и фармацевтическая продукция.

Помимо этого, исследовательская компания QUICK сообщила о значительном оттоке инвестиций с китайских бирж в январе 2023 года, превысившем 1,7 триллиона долларов. Большая часть этих средств направилась на американский фондовый рынок, что свидетельствует о растущем доверии инвесторов к американской экономике и рынку.

Эти события являются индикаторами глобальных изменений в мировой торговле и инвестиционной активности, которые формируют новый порядок в международной экономике и распределении производства.