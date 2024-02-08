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NataVd
Пашинян: получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС меняет реалии Закавказья
Премьер-министр выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества между Арменией и Грузией

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В своем выступлении перед парламентом премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что последние события в регионе значительно изменили его динамику. Он отметил, что Грузия, получив статус кандидата в члены Европейского союза, вносит существенные изменения в глобальный мир и региональные отношения.

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Этот шаг Грузии означает, что два ее соседа теперь имеют перспективу вступления в ЕС, что, по мнению Пашиняна, делает Евросоюз фактически важным игроком в регионе. Подчеркивая важность начала стратегического диалога между Арменией и Грузией, Премьер-министр выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества между двумя странами, особенно в свете предстоящего утверждения нового правительства Грузии в феврале.

С другой стороны, кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе назвал две главные цели будущего правительства. Он выделил восстановление территориальной целостности страны и борьбу с бедностью как ключевые направления своей программы. Этот акцент на восстановлении территориальной целостности отражает сложности и вызовы, с которыми сталкиваются не только Грузия, но и другие страны региона.

Таким образом, эти последние события открывают новые горизонты для региона и подчеркивают важность стратегического взаимодействия между его участниками во имя достижения стабильности и процветания.

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